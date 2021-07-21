視障按摩生計大受影響 「連上1922預約注射都困難」

疫情期間，視障按摩不能營業，影響其生計，台南市議員蔡旺詮接獲陳情，不少人因此幾乎要斷炊，希望市府能協助解封後盡快復業，未來如果要求視障按摩師一定要打疫苗才能營業，連上1922登計預約都有困難，需要協助；台南市勞工局局長王鑫基表示，將主動協助視障者上網登記打疫苗，而如果中央有相關的解封指引，也會盡快協助復業。

王鑫基表示，針對視障按摩的弱勢就業問題，也會向市長黃偉哲建議，讓視障者可以先打疫苗，以免生意受影響。

蔡旺詮表示，近日收到中華醫事科技大學調理保健技術系主任傅士豪和系友會的陳情，指出該系學生大多從事整復推拿按摩業，受到這次疫情衝擊非常巨大，其中弱勢的視障按摩師更有斷炊的情形發生，希望未來在政府的協助輔導下，能夠盡快復工，解決學生的生計問題。

傅士豪表示，整復推拿按摩從業者有很多以抽成的方式營業，非傳統意義上的勞雇關係，申請紓困上有困難，眼下正在微解封，盡速有條件復工成了他們唯一的營生希望。

蔡旺詮表示，由於按摩師與客人密切接觸，必須規劃詳細的解封指引，包含按摩師須施打疫苗或出具PCR檢測結果、定時消毒、床位梅花座等SOP流程指引，這必須由市府與業者共同出面研議，讓市府了解業者執業的方式與難處，也讓業者了解法規與衛生條件規範，提出具可行性的解封指引。

蔡表示，目前的疫苗預約平台有3分鐘的時限，對操作電腦不便的視障者來說，很難在時限內完成登記，目前全國視障按摩師約有5000人，其中只有3成的已施打疫苗，這3成還是因為年紀較大的原因才有機會優先施打。

傅士豪也提到，日前已向衛福部反映按摩業者復工的問題，衛福部回應，傳統推拿、腳底按摩、經絡調理與視障按摩四者未在適度鬆綁之列，目前正在研議相關草案。