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台南六甲36處色鉛筆建築詩畫集 今在毛昭川老屋發表

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市六甲區公所今天在毛昭川老屋舉行六甲建築色鉛筆詩畫集發表會。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區公所今天在毛昭川老屋舉行六甲建築色鉛筆詩畫集發表會。記者吳淑玲／攝影

台南六甲區公所今天舉行六甲建築色鉛筆詩畫集發表會，今年7月剛從公所退休的員工蔡蕙璟花2年時間，用色鉛筆一筆一筆畫下六甲區老屋、廟宇與機構共36棟建築之美，加上六甲區長陳啟榮題詩，今天選在毛昭川故居舉辦發表會，呈現六甲區獨特的風格與藝文特色。

六甲區長陳啟榮表示，他到任後盤點六甲區有不少具歷史文化及特色的建築物，鼓勵公所行政課員蔡蕙璟畫出來，蔡蕙璟也不負使命，2年來完成包括三大類、36座建築，包括赤山龍湖巖等16座廟宇及毛昭川故居等15棟老屋與六甲區公所等5處機構。

蔡蕙璟說，剛接到任務很惶恐，雖然愛畫畫但擔心無法完成一幅完整作品，感謝區長給她機會，第一幅作品是赤山龍湖巖，當時不知道如何下筆，就和每一棟建築物對話，靜下心來想像希望要如何呈現，尤其是寺廟根本看不到細節，後來靈機一動「把圖放大」，因此每一幅寺廟都是放大細節作畫。

蔡蕙璟都是利用工作之虞作畫，每一幅至少都花上10多個小時，原本只畫10幅後來擴大到36幅，區長陳啟榮在每一件作品題詩，蔡蕙璟今年7月5日，感謝她2年用色鉛筆一筆一畫完成作品，在南六集團董座黃清山經費支持下，印製1千本留下紀念，將採贈書方式給圖書館或藝文單位。

蔡蕙璟畫出信心後，畫畫將成為退休生活的重心，現在也開始學習水彩畫，要精進技巧，用畫畫留下更多六甲之美。

台南市六甲區公所退休員工蔡蕙璟花2年，一筆一畫完成，今天舉行六甲建築色鉛筆詩畫集發表會。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區公所退休員工蔡蕙璟花2年，一筆一畫完成，今天舉行六甲建築色鉛筆詩畫集發表會。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區長陳啓榮（左）、退休員工蔡蕙璟（右）合作的六甲建築色鉛筆詩畫集發表會。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區長陳啓榮（左）、退休員工蔡蕙璟（右）合作的六甲建築色鉛筆詩畫集發表會。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區長陳啓榮（左）、退休員工蔡蕙璟（右）合作的六甲建築色鉛筆詩畫集發表會。記者吳淑玲／攝影
台南市六甲區長陳啓榮（左）、退休員工蔡蕙璟（右）合作的六甲建築色鉛筆詩畫集發表會。記者吳淑玲／攝影

建築 老屋 圖書館

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