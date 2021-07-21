台南六甲36處色鉛筆建築詩畫集 今在毛昭川老屋發表

台南六甲區公所今天舉行六甲建築色鉛筆詩畫集發表會，今年7月剛從公所退休的員工蔡蕙璟花2年時間，用色鉛筆一筆一筆畫下六甲區老屋、廟宇與機構共36棟建築之美，加上六甲區長陳啟榮題詩，今天選在毛昭川故居舉辦發表會，呈現六甲區獨特的風格與藝文特色。

六甲區長陳啟榮表示，他到任後盤點六甲區有不少具歷史文化及特色的建築物，鼓勵公所行政課員蔡蕙璟畫出來，蔡蕙璟也不負使命，2年來完成包括三大類、36座建築，包括赤山龍湖巖等16座廟宇及毛昭川故居等15棟老屋與六甲區公所等5處機構。

蔡蕙璟說，剛接到任務很惶恐，雖然愛畫畫但擔心無法完成一幅完整作品，感謝區長給她機會，第一幅作品是赤山龍湖巖，當時不知道如何下筆，就和每一棟建築物對話，靜下心來想像希望要如何呈現，尤其是寺廟根本看不到細節，後來靈機一動「把圖放大」，因此每一幅寺廟都是放大細節作畫。

蔡蕙璟都是利用工作之虞作畫，每一幅至少都花上10多個小時，原本只畫10幅後來擴大到36幅，區長陳啟榮在每一件作品題詩，蔡蕙璟今年7月5日，感謝她2年用色鉛筆一筆一畫完成作品，在南六集團董座黃清山經費支持下，印製1千本留下紀念，將採贈書方式給圖書館或藝文單位。