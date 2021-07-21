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烟花颱風來勢洶洶 嘉義縣23座滯洪池逾2百部抽水機迎戰
中度颱風烟花來勢洶洶，為防範颱風帶來淹水災情，嘉義縣府水利處展開防洪整備，將縣轄23座滯洪池排至最低水位，可增加滯洪容量1530萬立方公尺，另準備逾2百部移動式抽水機，配置易淹水地區，降低災害造成損失。
2018年「823」水災，累計降逾350毫米雨量，沿海地層下陷又漲潮，造成13鄉鎮市逾萬戶淹水，災後，水利署與縣府合力治水，推動還地於水，廣設滯洪池，採購大型移動式抽水機，建置智慧防災淹水感知器及ＡＰＰ等，治水工程完成，保障縣民生命財產安全。
縣府水利處與鄉鎮市公所加強檢視水利建造物，縣府水利處說，轄區241座抽水站及479座水門正常運作，完成228台移動式抽水機整備，加強抽水站能量及低窪地區快速抽排。
縣府建置智慧防汛網，設置193組路面淹水感測器及228組移動式抽水機GPS車載機，颱風警報發布，隨時監控淹水地點即時回傳，調度移動式抽水機，加強應變能力。
823洪澇後，縣府檢討原因：短延時強降雨，超過設計保護標準；逢農曆大潮，海水高漲，沿海地層下陷，地勢低窪內水排出不易；區域排水溢堤，造成越域淹水。水利署及縣府針對缺失，運用流域綜合治理計畫、前瞻治水預算，加速推動治水防洪工程，歷經88風災、823洪澇，中央透過8年800億等計畫補助，至今共投下218億元治水。
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