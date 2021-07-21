嘉義縣國小教職員工 21日接種AZ疫苗

嘉義縣政府衛生局表示，縣內國小教職員工2493人，今天統一接種AZ疫苗；為加快施打效率，分別在山區民雄國中與海區永慶高中設置接種站，預計一天之內接種完畢。

嘉義縣7月7日分別在嘉義縣山區及海區各設置一處接種站，為公、私立幼兒園及課照中心教職員工施打疫苗，過程順利；衛生局指出，今天依同樣模式，在山區的民雄國中與海區的永慶高中設接種站，為國小教職員工接種。

衛生局表示，此次國小教職員工共2493人接種，打AZ疫苗，預計一天之內接種完畢；上次幼教人員則是打莫德納疫苗，施打何種疫苗都按照中央調配。

縣長翁章梁今天視察國小教師接種時表示，國中、高中教職員工部分，教育部造冊資料審核中，等名冊核定與疫苗配送完成，即儘速展開施打規劃與作業；另未列第一波施打名冊學校人員將依教育部規劃期程，辦理第二波造冊與施打作業。

翁章梁指出，依目前施打狀況，嘉義縣仍有部分疫苗剩餘，與衛生局討論後，於下星期優先開放國中教師施打，讓所有老師在開學前都能完成疫苗接種，維護老師健康，讓學童與家長都能放心。