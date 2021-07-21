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預約接種第3期國小教職員開打 嘉縣118場接種站待命
嘉義縣國小教職員工第一波疫苗施打作業，今天在山海區同時執行！縣長翁章梁上午分別到永慶高中、民雄國中視察，嘉縣獲中央分配疫苗2493劑，依中央規畫先接種國小教職員工，開設山、海兩區大型接種站，依學校所在區域就近施打，預定1天完成。
國中、高中教職員工，教育部正進行造冊資料審核，核定後名冊送達與疫苗配送完成，即展開施打；未列第一波施打名冊學校人員將依教育部規畫期程，辦理第二波造冊與施打作業。
針對目前施打狀況，嘉縣仍有部分剩餘疫苗，翁章梁與衛生局討論後，將在下周優先開放國中教師施打，讓所有老師開學前都能完成疫苗接種，維護老師健康，讓學童與家長都能放心。
另，嘉縣第三輪疫苗接種意願共8萬2449人登記，為全力拚疫苗接種率，縣內4大醫院、10家合約診所及18鄉鎮衛生所，包含9場千人接種站、39夜間接種診次，共開設118場接種時段待命，針對已完成接種65歲以上第2劑，翁章梁爭取免上平台預約，改由地方通知辦理。
嘉縣65歲以上長者接種率高達71.95%，計7萬6544人完成接種，全國排名第7，動員基層開設6波大型接種站，各鄉鎮市分村分流通知，接種效能高，考量長者可能的數位落差，20日全國疫情研商早報提出建議，爭取長者第2劑免上平台登記。
衛生局長趙紋華說，5月11日至23日接種第一劑AZ疫苗陸續滿10周，將接種第2劑民眾共2694人，原醫院接種者可至嘉義長庚、慈濟、灣橋、朴子等4大醫院網站預約第二劑特別門診；由衛生所或慢防所接種者，依名冊通知接種，也可自行至預約平台預約登記；鼓勵18歲以上民眾盡快上「疫苗施打意願登記與預約系統」預約，中央會陸續媒合發送通知簡訊。
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