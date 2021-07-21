預約接種第3期國小教職員開打 嘉縣118場接種站待命

嘉義縣國小教職員工第一波疫苗施打作業，今天在山海區同時執行！縣長翁章梁上午分別到永慶高中、民雄國中視察，嘉縣獲中央分配疫苗2493劑，依中央規畫先接種國小教職員工，開設山、海兩區大型接種站，依學校所在區域就近施打，預定1天完成。

國中、高中教職員工，教育部正進行造冊資料審核，核定後名冊送達與疫苗配送完成，即展開施打；未列第一波施打名冊學校人員將依教育部規畫期程，辦理第二波造冊與施打作業。

針對目前施打狀況，嘉縣仍有部分剩餘疫苗，翁章梁與衛生局討論後，將在下周優先開放國中教師施打，讓所有老師開學前都能完成疫苗接種，維護老師健康，讓學童與家長都能放心。

另，嘉縣第三輪疫苗接種意願共8萬2449人登記，為全力拚疫苗接種率，縣內4大醫院、10家合約診所及18鄉鎮衛生所，包含9場千人接種站、39夜間接種診次，共開設118場接種時段待命，針對已完成接種65歲以上第2劑，翁章梁爭取免上平台預約，改由地方通知辦理。

嘉縣65歲以上長者接種率高達71.95%，計7萬6544人完成接種，全國排名第7，動員基層開設6波大型接種站，各鄉鎮市分村分流通知，接種效能高，考量長者可能的數位落差，20日全國疫情研商早報提出建議，爭取長者第2劑免上平台登記。