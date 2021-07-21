師鐸獎小學校長用父母手尾錢奠儀 買水擦黑板捐學校

新出爐師鐸獎得主、嘉義縣太保市南新國小校長莊政道，出身工人家庭，從小刻苦勵學，他5月遭逢母喪，料理後事後，把10萬元奠儀及父母留下手尾錢11萬多元，以母親莊黃斤針名義，捐給南新高年級13個班各1組水擦黑板，讓學生在無塵環境學習，也讓母愛遺愛學子，追思母親，莊政道勵志故事及孝心，讓人感動，獲獎實至名歸。

莊政道父親是基層水泥廠工人，在他未出生時，從老家台南麻豆搬到高雄路竹白手起家，媽媽在家做棒球手套穿線代工，從小看父親每天下班衣服沒換就坐下來縫手套，這種全力生活的精神，影響他的工作態度。

莊政道說，從小看父親搭雞厝、做車棚，養成什麼事都自己動手做的態度，他總開玩笑跟老師說，「吾少也賤故多能鄙事」，學校很多東西修繕和課程教學帶領，他都親自示範，帶頭一起做事，讓學生學習做中學，是他重視的教育。

媽媽從事手套穿線家庭代工，讓他從幼稚園就學習要把負責縫線工作完成，他小時候家裡生活很辛苦，爸媽國小畢業，但很重視孩子教育，讓兄姊到台南讀私立國中，每到繳學費，都看到媽媽標會甚至借貸，他因畢業成績沒在前三名，留在路竹讀國中，高中考上新化高中，大學考取台南師院，減輕家裡負擔，實現當老師志願。

20年前家遭變故，爸媽積蓄賠光還負債幾百萬，兄弟姊妹一起處理，家裡剩1棟房子，父母相繼生病家人賣掉房子做父母養老金，2年前父親癌逝，母親帕金森氏症及阿茲海默症臥床，失去意識能力，一直到離世。

今年教育部補助普通教室裝冷氣，莊政道鑑於傳統黑板可能造成粉筆灰粉塵汙染，母親過世時盤算用奠儀，加上父母留給他的手尾錢，以母親名義買水擦黑板捐學校，做功德迴向母親。他說，「捐水擦黑板是母親幫孩子的最後一件有意義的事。」