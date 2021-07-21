烟花及查帕卡雙颱進逼 台南水利局加強防颱因應
因應烟花、查帕卡颱風形成及外圍環流影響，南市水利局加強防颱整備作業，全市已先行預佈移動式抽水機共439台、機動待命15台，水利局及公所也備妥約1800片L型防水擋板及22萬袋沙包，以降低積淹水風險。
水利局說明，本次防汛巡查作業已啟動，轄內各水門、抽水站、移動式抽水機、水利建造物、防汛備料等機具及物料皆已整備完畢，轄內滯洪池也已降低水位或排空，搶修險開口契約皆已發包完成。
尤其，易淹水區側溝清淤、抽水站及移動式抽水機維護及試運轉等工作，須確實執行，另依中央氣象局預報資料顯示，下周二前逢大潮，沿海亦需嚴防海水倒灌，以降低積淹水風險。
台南市長黃偉哲也籲請市民朋友多加注意天氣變化，出門務必攜帶雨具，周四前午後山區多有局部短暫雷陣雨發生，應少避免前往山區等降雨較劇烈地區，以免發生危險。
另如發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有落葉、雜物阻塞、塑膠墊覆蓋等情事或有災情欲通報，歡迎撥打「1999市民服務專線」，也可利用南市政府官方Line群組、「臺南水情即時通」APP，隨時瞭解水情狀況及氣象情資。
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