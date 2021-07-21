8起死亡車禍均疑超速 台南佳里警25個路段加強測速拍照
台南市佳里警分局公布轄區25處 超速重點取締處所，分局表示，受疫情影響，民眾減少出門，車流雖有減少，因超速發生交通意外的比例，卻未下降，以大數據分析，找出轄內易超速肇事的25個路段，將擴大機動測速稽查、取締，透過強力執法，以能遏阻事故，即日起將於轄內易超速路段，不定點不定時執行測速取締。
佳里分局交通組長張宏年表示，車輛超速常造成重大車禍，動輒車毀人亡，今年迄今為止，轄區計發生8件A1（死亡）車禍，肇因均與因為車輛超速行駛有關，提醒駕駛人做好速度管理，另提醒民眾超速可處1200元以上2400元以下罰鍰，若超過規定最高速限60公里以上，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。
佳里分局轄內超速取締重點處所三個行政區地點分別如下：
佳里區6處
1.佳里區台19線120.37公里（南向）
2.佳里區176線14.15公里（東向）
3.佳里區176線14.25公里（西向）
4.佳里區176線13.35公里（西向）
5.佳里區南24線5.2公里
6.佳里區南37線1.2公里（南向）
西港區10處
1. 西港區台19線127公里（北向）
2. 西港區台19線127.6公里（南向）
3. 西港區台19線126.8公里（南向）
4. 西港區台19線128公里（南向）
5. 西港區台19線129.2公里（北向）
6. 西港區南40線6.3公里（西向）
7. 西港區南40線2.5公里（西向）
8. 西港區南40線4.2公里（東向）
9. 西港區南41線3公里（雙向 ）
10. 西港區173線8.5公里
七股區9處
1. 七股區台17線156.5公里（北向）
2. 七股區台17線161.4公里（北向）
3. 七股區台17線160公里（南向）
4. 七股區台17線152公里
5. 七股區台17線154公里（北向）
6. 七股區176線1.4公里（西向）
7. 七股區176線5.1公里（西向）
8. 七股區173線13.75公里（西向）
9. 七股區173線20.75公里（西向）
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