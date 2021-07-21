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只租不售 台南東區社會住宅113年完工

中央社 / 台南21日電

台南市政府積極推動「只租不售」社會住宅，台南市政府都市發展局今天宣布，市府已通過東區都市設計審議，將興建3棟建築群614戶社會住宅，預定民國113年完工。

台南市政府都市發展局今天指出，市府15日通過的東區社會住宅都市設計審議，基地位於東區崇吉一街、崇吉二街間的南台南站副都心地區，南側鄰近仁德二空新村、西側鄰台糖試驗所、東側隔崇元一街與崇德既有聚落緊鄰，屬於台南市立醫院生活圈範圍。

東區社會住宅將規劃為地上14層、地下2層的3棟建築群，1房型390戶，2房型185戶，3房型39戶，總戶數614戶，預定113年完工。

市府都發局長莊德樑表示，東區社會住宅興建案空間規劃，採小型都市尺度的活動廣場設計，呼應周邊既有生活區，另設有社區集會空間、幼兒園及生活店鋪，以提供鄰里社區聯誼及使用。

東區社會住宅建築設計除符合銀級綠建築外，全案採無障礙設施系統及通用設計，並結合當下防疫需求的居住單元動線規劃、電梯防疫設計、衛浴獨立排氣及給水源頭過濾系統等設計。

東區社會住宅戶外空間規劃為環狀無障礙通路，透過林蔭綠廊與大量複層綠化，型塑多功能街角廣場及共融遊戲區，以營造符合各年齡層使用的優質社區，完工後市民可申請入住。

通用設計 社會住宅 東區

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