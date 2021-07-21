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烟花颱風逼近！水利署五河局嘉義縣消防局嚴陣以待

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
因應烟花颱風逼近，可能撲台登陸帶來的風雨災情，水利署第五河川局強化防颱應變整備。圖／五河局提供
因應烟花颱風逼近，可能撲台登陸帶來的風雨災情，水利署第五河川局強化防颱應變整備。圖／五河局提供

因應烟花颱風逼近，可能撲台登陸帶來的風雨災情，管轄雲嘉及部分台南地區水利設施的水利署第五河川局，上緊發條，強化防颱應變整備；嘉義縣消防局新港分隊也在大潭池辦理颱風、防疫期間的複合式水域演練。

水利署日前召開防汛整備會議，署長賴建信提醒各所屬機關務必預為因應準備，全面盤點水門、抽水站、防潮閘門等各項防汛整備工作，周延準備，降低致災風險。

第五河川局全天候監看水情資訊，針對移動式抽水機、抽水站、滯洪池、破堤施工、防汛缺口及在建工程各工區防汛整備等複查督導，與轄區縣市政府聯繫，建立移動式抽水機與防汛資源調配機制，提供資訊與支援，結合防汛護水志工水情巡查等防災資源，區域聯合防災，保衛家園。

五河局汛期前已針對高風險河段及瓶頸河段，加強清疏擴大通洪斷面，通暢水流減災消洪，因應颱風動態機動性調整，另在轄區各易淹水地區，設置淹水感測器，預布移動式抽水機，定期維護檢測工作，民眾可透過水利署水情APP、防災資訊服務網https://fhy.wra.gov.tw/fhy/關注相關水利資訊，確保生命財產安全。

消防局新港分隊轄北港溪、朴子溪、嘉南大圳等流域，為加強水域災害搶救及應變能力，實施水域搶救訓練，包含水上救生、潛水救援、急流救援、救生器材操作等訓練。

因應烟花颱風逼近，可能撲台登陸帶來的風雨災情，水利署第五河川局強化防颱應變整備。圖／五河局提供
因應烟花颱風逼近，可能撲台登陸帶來的風雨災情，水利署第五河川局強化防颱應變整備。圖／五河局提供
因應烟花颱風逼近，可能撲台登陸帶來的風雨災情，嘉義縣消防局新港分隊也在大潭池辦理颱風、防疫期間的複合式水域演練。圖／嘉縣消防局提供
因應烟花颱風逼近，可能撲台登陸帶來的風雨災情，嘉義縣消防局新港分隊也在大潭池辦理颱風、防疫期間的複合式水域演練。圖／嘉縣消防局提供

烟花颱風 水利署

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