嘉縣和睦國小老師陳勝哲 帶學生從生活中探索科學

嘉義縣中埔鄉和睦國小教務主任陳勝哲今年勇奪師鐸獎，帶領學生從生活中體驗科學，體育系畢業的他帶領學生做實驗，走出填鴨教育的陳痾，勇敢面對現實生活中的各種問題，從失敗中獲取經驗並學習，進一步探索科學。

「我不是一個成績優異的學生」，從小愛看棒球的陳勝哲，夢想是成為一名棒球教練，高中畢業後如願以償進入花蓮師院體育系，然而他發現夢想並不如他想像的那麼簡單，畢業後輾轉來到和睦國小，卻未料多年後的一件小事成為他人生的轉捩點。

和睦國小位在阿里山公路旁，地勢低窪導致操場長年積水，得靠抽水馬達抽水才能解決水患，陳勝哲發現這個問題，決定帶著學生一起解決這個問題；他們發現鄰近的阿里山公路和教學區海拔都比操場高，因此他們設計了一條排水道，將操場的積水引到校外，獲得教育部經費補助，這個計畫也開啟了陳勝哲的自然老師之路。

「從生活中發現問題，並解決問題」陳勝哲喜歡用引導的方式讓孩子們學習；今年上半年台灣遭逢半世紀來最嚴重乾旱，陳勝哲明白，教學生節約用水的觀念是遠遠不夠的，他帶學生著手實驗，將兩個盆栽疊在一起，發現利用毛細現象不僅能替植物省水，也可以預防登革熱。

「我不是一個很會讀書的人，但這也讓我成為一名好老師」，陳勝哲說，設身處地的教學思維讓他更容易理解學生的難處，他認為如今的教育過於死板，都是填鴨式的教育，他希望能讓學生從生活中發現問題，近一步走向科學。