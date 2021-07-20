台南東山山區暴雨水淹路面 居民驚魂未定

對流雲系發展旺盛，台南市東山區下午下起滂沱大雨，累積雨量破百毫米，山區東原等里溪水暴漲，一度水漫路面，往來機車受阻，入夜白河警方出動警力加強警戒，呼籲用路人小心往來。

中央氣象局下午更新豪雨特報，發布台南、高雄及屏東縣有局部大雨或豪雨發生；南投、雲林及嘉義地區有局部大雨發生， 注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水。

其中，台南東山嵌頭山今天凌晨0時至下午6點累計雨量逾130毫米，居全台第2，東山東原里也破百來到109毫米，時雨量達62.5毫米，水利署一度發布東原、嶺南、林安等里列為淹水2級警戒，嶺南里的牛稠仔、宅仔內附近野溪溪水暴漲。