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台南東山山區暴雨水淹路面 居民驚魂未定
對流雲系發展旺盛，台南市東山區下午下起滂沱大雨，累積雨量破百毫米，山區東原等里溪水暴漲，一度水漫路面，往來機車受阻，入夜白河警方出動警力加強警戒，呼籲用路人小心往來。
中央氣象局下午更新豪雨特報，發布台南、高雄及屏東縣有局部大雨或豪雨發生；南投、雲林及嘉義地區有局部大雨發生， 注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水。
其中，台南東山嵌頭山今天凌晨0時至下午6點累計雨量逾130毫米，居全台第2，東山東原里也破百來到109毫米，時雨量達62.5毫米，水利署一度發布東原、嶺南、林安等里列為淹水2級警戒，嶺南里的牛稠仔、宅仔內附近野溪溪水暴漲。
「下午3點半後降起大雨，馬路宣洩不及，機車往來受阻，真的有驚無險」東原里長葉孟亮下午發現不對勁，冒雨急著通知居民提高警覺，他說，南99線道路東山往山區林安、東原沿途多處因大雨導致排水受阻，有些泥水流入路面，一度溪水暴漲進逼路面，還好下午6點半後降雨稍歇，大家心情如洗三溫暖。
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