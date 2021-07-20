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嘉市新闢「文化公園停車場成仁站」62車位 年底再1座

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府新闢建「文化公園停車場成仁站」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府新闢建「文化公園停車場成仁站」。圖／嘉義市政府提供

嘉市文化路夜市周邊停車位難求，尤其in89豪華影城之後也要在附近開幕，市府交通處規畫闢建2停車場，其中垂楊路與成仁街口空地，已整建成「文化公園停車場成仁站」，共62個停車位，日前正式啟用，另座預計今年底，新闢吳鳳北路與垂楊路口臨時停車場。

市府交通處長鄭君健說，垂楊路與成仁街口、崇文國小的對面空地，為國有財產署管理土地，國產署原要設定地上權對外招商，但計畫延後，預計明年5月才要招商，先交由市府闢建停車場。

鄭君健說，日前正式啟用，占地面積1772平方公尺，總計62格停車位，含2格「身心障礙者專用停車位」、2格「孕婦及育有6歲以下兒童者之停車位」；會命名「文化公園停車場成仁站」是方便使用者尋找停車場位置，並有車牌辨識進出及繳費系統。

另座預定闢建的停車場，位於吳鳳北路與垂楊路口，也屬國有地，市府將利用都市更新前的空檔，蓋臨時停車場，預估138個車位，最快今年底營運。

交通處指出，去年9月開始於「愛嘉義」APP增設「地圖式查詢」功能，會顯示所在地位置附近停車場剩餘的車位數，還能導入google地圖導航，找車位迅速又便利。

嘉義市政府將垂楊路與成仁街口空地，整建成臨時停車場。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府將垂楊路與成仁街口空地，整建成臨時停車場。圖／嘉義市政府提供

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