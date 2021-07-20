嘉義縣建議長者接種第2劑 採地方通知、整批配撥

COVID-19疫苗接種轉為登記制，嘉義縣長翁章梁今天在全國防疫會議建議，長者打第2劑採地方通知、整批配撥疫苗，減少長輩預約焦慮，加快效率。中央將在第2劑施打前回覆。

全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種轉換成預約登記制，18歲以上皆可至疫苗預約平台預約接種；翁章梁今天指出，嘉義縣多數長輩不善3C操作，即便可到衛生所、藥局、超商預約仍不習慣。

翁章梁表示，上午在中央流行疫情指揮中心召開的「全國防疫會議」上，他因此建議長者接種第2劑採地方通知方式，不用上網預約，中央將長者要施打的第2劑疫苗整批配撥給地方，嘉義縣有信心以最快速度完成施打，提高接種效率，也減少長輩的「預約焦慮」。

翁章梁進一步說明，之前嘉義縣長者都是造冊施打，沒碰過預約，已經依造冊施打完第1劑的長者，縣府只要依造冊名單通知施打第2劑，就可免除再上網預約的麻煩。

衛生局也指出，長輩們在打完第1劑疫苗後，很多人想留電話給護士、工作人員，希望能幫忙登錄，並由縣府通知施打第2劑的時間與地點。

翁章梁說，中央將於長者第2劑施打前，回覆是否採納嘉義縣提的建議。