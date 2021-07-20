疫情寒冬注暖流 雲林人愛心爆棚挺醫護、顧弱勢
疫情送暖流，雲林在地企業今天帶著咖啡師到創世基金會斗六分院，現場手沖咖啡挺護理人員，捐出咖啡公益計畫所得；青埔教育基金會照顧育幼院童，媒合代捐10部筆記型電腦、套書及口罩，另國民黨雲林縣黨部準備急難救助金，援助台西鄉弱勢家庭，希望助其度過難關。
江鳥咖啡斗六店創辦人楊平逸、廖溶孃表示，護理人員防疫守護院民，希望藉咖啡為大家打氣；大家不約而同說，咖啡香濃郁，同理的溫情更滿，感謝社會不忘關心守在前線的夥伴。
創世斗六院長張曉蓉說，江鳥咖啡也發起社會公益計畫，把消費者共襄盛舉的愛心，及公司內部的集資，送到需要幫助的人手上，第1季賣出1195包公益咖啡豆，募得2萬1700元款項，今天也全數用來幫助植物人安養經費。
5月中旬全國進入3級警戒、學校停課，不過因學童須線上學習，電腦等資訊設備成了必備工具，但許多弱勢家庭、社福機構或偏鄉孩子卻無法順利取得，學習面臨困境。
青埔教育基金會董事長張嘉郡今天代表善心人士捐贈筆記型電腦，並購買2套「新人間革命」書籍和1箱口罩捐予一心育幼院童，希望讓院童線上學習不中斷，也透過閱讀套書充實心靈。
國民黨雲林縣黨部主委許宇甄今天與台西鄉長林芬瑩、台西鄉代表會主席李文來等人一起關懷蚊港村許家，許宇甄說，因其1家4口先後染疫，原是一家之主的77歲阿公不幸過世，家中經濟陷困，今天準備急難救助金與生活物資，希望能解決許家當前生活問題。
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