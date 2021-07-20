青埔教育基金會贈育幼院電腦 助學習不中斷

全國疫情3級警戒，學校停課不停學，學童須透過電腦視訊等方式學習，青埔教育基金會董事長張嘉郡今天帶著10部筆電、套書與口罩到雲林縣一心育幼院，讓學童宅在家開心學習。

青埔教育基金會每年暑假皆安排繪畫比賽和籃球營等親子活動，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消，活動經費轉作公益，購買相關物資幫忙弱勢家庭學童充實暑期生活。

張嘉郡今天和基金會志工將電腦等物資送到一心育幼院，一心育幼院長陳慶良表示，電腦與書籍正是小朋友最需要設備，讓孩子能夠開心學習。

疫情期間採線上學習，電腦等設備不可或缺，張嘉郡表示，許多弱勢家庭和機構面臨設備不足困境，善心人士購買10部電腦委託基金會轉贈給需要幫助學童，助院童線上學習不中斷。另外，基金會購買「新人間革命」套書和口罩，盼讓學童在暑假能夠閱讀好書，充實精神食糧。

張嘉郡提到，疫情衝擊造成社福機構、弱勢團體社會捐助資源驟減，需要更多的企業、團體與個人關心，基金會盼拋磚引玉，吸引更多朋友關懷並挹注資源，度過困境。