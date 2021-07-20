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雲林海區交通要道坑疤難行 縣府投4千多萬修4條路
雲林縣政府獲中央前瞻計畫補助，加上地方自籌款，共投入4640萬元經費改善東勢、台西2鄉道路品質，包含縣道158、雲119線、雲119-1線、雲120線等路段，本月底完成設計、9月發包後即進行道路整建、綠帶整理等工程，預計今年底完工，縣長張麗善今天現勘指出，此次路段為海區交通要道，期望改善交通品質後，能拉升濱海村落觀光。
張麗善指出，縣道158東勢段是串接東西向快道，及連接鄉鎮間交通路網的要道，乘載的交通量大，另位在台西鄉的雲119線、119-1線與120線，則是輸送當地農漁產，及肩負沿海觀光和地方信仰中心的聯絡要道，但路面都因長期使用而老化、龜裂，甚至有挖填修補造成的坑坑洞洞，嚴重影響行的安全。
張麗善說，經地方人士及民眾多次反映，縣府獲中央前瞻補助3890多萬元，及地方自籌740多萬元，投入兩鄉道路改善工程，包括縣道158線9K+150至10K+750、雲119線0K+000至1K+172、雲119-1線0K+000至1K+167，及雲120線5K+200至6K+100等路段。
工務處長汪令堯表示，此次改善4條道路，都已超過20年未整修過，此次計劃改善總長度約5公里，寬度約6至20公尺，除將下地人手孔158座，並進行刨鋪道路、畫設標線、修整浮根斷根及排水溝改善等工程，也計畫綠美化安全島，打造安全通行且舒適的景觀空間，預計年底完工及驗收，最快明年過年前可通車。
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