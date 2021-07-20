趁疫情封閉 台南145年億載金城首度洗澎澎

全台第一座西式炮台─台南安平的「億載金城」，在疫情封閉期間，市府文化局為它進行外觀紅磚牆的清洗，是該城建立145年以來，首度洗澎澎，清洗之後與原來相比，明顯鮮亮許多，文化局表示，未來解封觀光客就有機會看到億載金城全新的面貌。

今年是國定古蹟二鯤鯓砲台（億載金城）竣工建成145周年，受到疫情影響，市府並未舉辦周年慶祝活動，但特別以專業的古蹟清洗方式，為老城洗去百年來的汙垢。

文化局長葉澤山表示，疫情休園期間，特別為城門進行清洗維護。因城門紅磚牆上除年久髒污外還易生青苔，加上臨海鹽分累積，都可能造成損壞，本次清洗過程特以保護古蹟為首要考量，全程不使用化學清潔劑，僅用專業清洗設備以合適的溫度與壓力蒸氣清洗，洗清髒污、鹽分及去除青苔。因水蒸氣更能深入紅磚毛細孔根除微生物，城門洗後亮麗一新，效果非常好。

文化局表示，國定古蹟二鯤鯓砲台建於清領時期，因入口城門上方有沈葆楨題額「億載金城」，故俗稱之。同治13年（1874年）牡丹社事件後，清廷命欽差大臣沈葆楨來台籌辦防務，沈葆楨遂建請建造砲台防禦工事。砲台利用熱蘭遮城磚材與洋式紅磚建造，設城門出入一座，四周有護河，引海水灌注，於清光緒2年（1876年）建竣，是台灣第一座現代西式砲台，迄今已屆145周年。二鯤鯓砲台配備五門英製阿姆斯脫郎18噸前膛大砲，砲位下原有2尺厚的三合土屋作為避砲室和倉庫，昔已破壞，今改斜坡覆土。