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趁疫情封閉 台南145年億載金城首度洗澎澎
全台第一座西式炮台─台南安平的「億載金城」，在疫情封閉期間，市府文化局為它進行外觀紅磚牆的清洗，是該城建立145年以來，首度洗澎澎，清洗之後與原來相比，明顯鮮亮許多，文化局表示，未來解封觀光客就有機會看到億載金城全新的面貌。
今年是國定古蹟二鯤鯓砲台（億載金城）竣工建成145周年，受到疫情影響，市府並未舉辦周年慶祝活動，但特別以專業的古蹟清洗方式，為老城洗去百年來的汙垢。
文化局長葉澤山表示，疫情休園期間，特別為城門進行清洗維護。因城門紅磚牆上除年久髒污外還易生青苔，加上臨海鹽分累積，都可能造成損壞，本次清洗過程特以保護古蹟為首要考量，全程不使用化學清潔劑，僅用專業清洗設備以合適的溫度與壓力蒸氣清洗，洗清髒污、鹽分及去除青苔。因水蒸氣更能深入紅磚毛細孔根除微生物，城門洗後亮麗一新，效果非常好。
文化局表示，國定古蹟二鯤鯓砲台建於清領時期，因入口城門上方有沈葆楨題額「億載金城」，故俗稱之。同治13年（1874年）牡丹社事件後，清廷命欽差大臣沈葆楨來台籌辦防務，沈葆楨遂建請建造砲台防禦工事。砲台利用熱蘭遮城磚材與洋式紅磚建造，設城門出入一座，四周有護河，引海水灌注，於清光緒2年（1876年）建竣，是台灣第一座現代西式砲台，迄今已屆145周年。二鯤鯓砲台配備五門英製阿姆斯脫郎18噸前膛大砲，砲位下原有2尺厚的三合土屋作為避砲室和倉庫，昔已破壞，今改斜坡覆土。
文化局指出，這次清洗計畫相當慎重，清洗前還再度邀請國內進口此一德國清洗機的廠商專業人員進行指導教學，希望在水柱及蒸汽不破壞古蹟下進行清洗，並藉由洗清髒污、鹽分及去除青苔、微生物等更加保護古蹟本體。
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