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台南小吃想解封卻傳「來不及做隔板」 黃偉哲:不能這樣

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲。圖／市府提供
台南市長黃偉哲。圖／市府提供

台南小吃聞名全台，針對7月26日之後全台解封有望，餐飲業者可以在配合防疫措施的情況下恢復內用，台南市長黃偉哲表示，隔板與梅花座等都是必要的，之前在7月12日時，當時小吃業者認為要製作隔板太趕來不及，現在還是有業者說來不及，如果大家想要解封帶來錢潮而非疫情，就得加把勁了。

針對26日之後可能解封，台南市政府之前找旅宿業者開會，希望業者能配合做好防疫措施，由市府發給防疫安心標章，讓消費者安心、也能提升業績，黃偉哲今天表示，明天會再找小吃業者來溝通，未來也能夠取得安心標章。

黃偉哲表示，台南市的小吃攤、餐飲業者可能上萬家，本來12日要微解封的時候，有店家反映，隔板採購來不及，現在已兩周後，還是有店家說隔板採購來不及，但其實疫情之下，業者本來就應該做好相關防疫，包括隔板、勤洗手、保持社交距離、梅花座、桌面與環境清潔等，不管是微解封， 或是3級警戒降為2級，這些都是必要的，業者想要解封，這些必須做好，否則可能又會帶來疫情。

疫情 黃偉哲

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