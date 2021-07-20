微解封假日遊客爆量 嘉義布袋觀光魚市降載人流
嘉縣布袋觀光魚市微解封後第一個假日遊客爆量，湧入6000人次，縣府今天表示，將魚市最大容留量從600人降至450人，在地面標繪安全距離警戒線，沿線張貼警語，避免成為破口。
中央流行疫情指揮中心宣布，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全國第3級警戒延到26日，因疫情趨緩13日起微解封，嘉義縣布袋觀光魚市開市，17、18兩天周休假日累計逾6000人次進入採買，人擠人的情況，讓縣府嚇出一身冷汗。
嘉義縣政府今天表示，避免觀光魚市成為防疫破口，與嘉義區漁會商討後，決定將最大容留量從600人降至450人，為維持場外排隊動線與社交距離，也在地面標繪安全距離警戒線，沿線張貼警語，設置擴音器及安排人員宣導等。
此外，其他防疫措施包括魚市設置單一出入口、增派人力管制，民眾入場時實施實聯制、量測體溫、全程佩戴口罩及手部消毒，全面外帶，禁止試吃、內用；攤商也必須佩戴口罩、面罩或眼罩、手套，視需要穿著防水圍裙，工作人員造冊每天做好健康監測及維護環境清潔與消毒。
農業處漁業科長張建成說，目前還在3級警戒中，希望民眾不要跨區前來採買，等疫情過後，絕對熱烈歡迎大家。
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