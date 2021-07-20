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因應烟花颱風 雲縣清淤河道、預布抽水機組待命

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
因應烟花颱風未來可能帶來風雨，水利署第五河川局日前已展開防汛整備工作，包括在雲林縣水門、抽水站及防潮閘門等處預布移動式抽水機組待命。圖／五河局提供
因應烟花颱風未來可能帶來風雨，水利署第五河川局日前已展開防汛整備工作，包括在雲林縣水門、抽水站及防潮閘門等處預布移動式抽水機組待命。圖／五河局提供

中央氣象局預估烟花颱風最快今天增強為中颱，路徑仍有不確定性，不過侵台機率不小，因應烟花颱風未來幾日可能帶來風雨，水利署展開防汛整備工作，第五河川局全面盤點雲林縣水門、抽水站及防潮閘門等防洪措施並預布待命，另縣府水利處也已完成縣內106處排水瓶頸河段清淤，提醒民眾配合清理住宅周邊水溝及水道入口，做好防洪預備。

五河局表示，為防颱風可能帶來雨勢，除將全天候監看水情資訊，嚴加整備各項防汛措施，針對移動式抽水機、抽水站、滯洪池、破堤施工、防汛缺口及在建工程各工區防汛整備等也已進行複查，並完成央管河川、海堤及央管區排等各處水門檢查維護，及水利構造物重點查驗。

此外與轄區各縣市政府建立移動式抽水機與防汛資源調配機制，以利災害發生時迅速掌握災情，投入各項緊急應變工作，另結合防汛護水志工水情巡查區域聯防；針對易淹水地區，設置淹水感測器及預布移動式抽水機，若災害發生時，透過淹水感測器可監控各地積、淹水情形，及時因應處理。

水利處長許宏博表示，縣內目前完成總長度計約82公里的清淤工程，包含二崙鄉大義崙大排、土庫鎮頂寮大排、元長鄉山子內大排、北港鎮頂寮大排、東勢鄉舊虎尾溪等排水瓶頸河段，另易淹水區抽水站平台也陸續設置完成，完備防颱量能。

許宏博提醒，民眾務必預先做好自家防颱準備，如清理住家周邊水溝、雨水下水道、道路側溝等，進水孔需保持暢通，避免大雨來襲時造成淹水災情。

氣象局預估，烟花颱風周四起接近台灣。西螺蔬菜產區的菜農，今天早上一如往常入園採收；西螺果菜市場市況分析目前因產區氣候穩、生長情形順暢，短期蔬菜類總均價每公斤23.9元，現階段的漲幅不大。

雲林縣政府水利處已完成包含元長鄉山子內大排等5處排水瓶頸河段清淤工程。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府水利處已完成包含元長鄉山子內大排等5處排水瓶頸河段清淤工程。圖／雲林縣政府提供
因應烟花颱風未來可能帶來風雨，水利署第五河川局日前已展開防汛整備工作。圖／五河局提供
因應烟花颱風未來可能帶來風雨，水利署第五河川局日前已展開防汛整備工作。圖／五河局提供
雲林縣政府水利處已完成包含北港鎮頂寮大排等5處排水瓶頸河段清淤工程。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府水利處已完成包含北港鎮頂寮大排等5處排水瓶頸河段清淤工程。圖／雲林縣政府提供
西螺蔬菜產區的菜農今天早上一如往常入園採收蔬菜。圖／民眾提供
西螺蔬菜產區的菜農今天早上一如往常入園採收蔬菜。圖／民眾提供

烟花颱風 淹水 氣象局

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