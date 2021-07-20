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阿里山特富野步道橋梁劣化 8月將封閉整修

中央社 / 嘉義縣20日電

林務局嘉義林區管理處今天表示，阿里山特富野步道13座橋梁已興建20年，木材構造明顯劣化，8月18日起封閉0至3.75K進行整修，確保遊客安全。

嘉義林區管副處長李定忠表示，日治時代日本人為採伐阿里山地區檜木，構築阿里山鐵路支線「水山線」，民國90年林管處將「水山線」沿途舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，整建成全長6.32公里休閒登山健行步道，景緻優美，兼具歷史遺跡，大受遊客歡迎。

李定忠說，因步道橋梁已興建20年，木材構造明顯劣化，為確保遊客安全，嘉義林管處自8月18日起暫時封閉0至3.75K步道整修橋梁，預計明年8月完工。除步道上13座橋梁外，沿線休憩亭、路堤、擋土牆都會整體改善。

林管處指出，特富野步道位在嘉義縣阿里山鄉、南投縣信義鄉交界，4月下旬副總統賴清德還曾與美國在台協會台北辦事處前處長酈英傑等駐台代表，參訪阿里山特富野古道。

另外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國3級警戒延到7月26日，但13日起微解封，目前特富野步道僅開放前半段，民眾必須配戴口罩及實名制登錄，後半段位於鄒族生活圈暫不開放。

阿里山 嘉義 鐵道

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