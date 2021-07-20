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各界關心 原欲停業台南知名牛肉湯店繼續撐下去

中央社 / 台南20日電

台南一家知名度頗高的牛肉湯業者6月底宣布因不敵疫情衝擊，將在7月底停業，民進黨立委郭國文與台南市政府協助申請紓困及貸款，今天宣布會繼續營業，努力提供優質美食。

台南市長黃偉哲與郭國文上午前往業者開設於市府永華市政中心附近的分店為業者打氣，同時感謝許多餐飲業者配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，共體時艱全面改為外帶。

業者張志宏表示，在全面禁止餐飲內用的規定實施後，店裡的業績一下子掉了約9成，但固定的營業成本仍要支出，壓力太大才會在臉書上宣布將要停業，並有一些情緒性發言，後來在各界的關心下，顧客稍微回流一些，市府及郭國文也提供了申請紓困及貸款等協助，考量員工生計等情況，決定繼續努力。

張志宏說，目前的業績大概維持在以往正常時期的3成左右，若開放店內用餐就會再改善一些，將會配合市府做好各項防疫措施，繼續努力提供優質美食。

郭國文表示，牛肉湯不只是一種小吃，更是台南好不容易建立起來的一項特色產業，張志宏已開業20年左右，不但曾配合到台北推廣台南美食，平常也很熱心公益，在去年疫情剛爆發時，更經常提供免費餐點給第一線醫護與防疫人員。

他說，當時看到張志宏宣布要結束營業的貼文，感到相當不捨，也能體會3級疫情警戒對餐飲業者帶來的壓力，因此除協助張志宏申請紓困，也號召消費者前往支持，鼓勵張志宏再堅持一下，疫情受到控制後就會有轉機。

黃偉哲表示，牛肉湯與牛肉爐是知名的台南美食，但確實比較不適合外帶，可是受到疫情影響，取消內用也是不得已的規定，這段時間很感謝業者們配合，接下來會與餐飲業者協調開放內用需要遵循的防疫規定，在警戒層級調降後給予適當輔導，協助產業振興。

疫情 郭國文

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