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豪雨造成酪梨農損 台南明起至8月19日受理現金救助申請
台南市6月21日至24日豪雨造成麻豆、官田、善化、大內等地酪梨植株落果，農委會日前公告大內區為天然災害救助及低利貸款地區，今天再公告台南其他產區也列入。市長黃偉哲表示，凡符合這項災害救助資格的農戶，明天起至8月19日止，向土地所在公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。
農委會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」調整如下：一、農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理。二、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。三、受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。
農業局長謝耀清說，此次公告酪梨災損每公頃救助7萬5千元，符合資格的農民請申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地登記簿謄本」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。
農民若要申請低利貸款，自公告隔日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發隔天起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。
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