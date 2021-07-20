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南市酪梨災區擴大 明起受理現金救助及低利貸款

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南酪梨災區擴大，農委會核定明起受理受災農戶救助及低利貸款。圖 ／農業局提供
台南酪梨災區擴大，農委會核定明起受理受災農戶救助及低利貸款。圖 ／農業局提供

台南酪梨因雨災衍生大量落果災情超乎預期，繼大內區外，農委會今公告全市列為災區，每公頃救助7萬5千元，明起受理受災農戶現金救助與低利貸款申請。

上月21日至24日滯留鋒面帶來豪雨，南市酪梨植株落果，產量最多的大內區率先傳出災情，估計受害達2成以上，市府農業局呈報農委會勘災後核定為天然災害救助及低利貸款地區，目前受理作業中。

立委郭國文、市議員陳秋宏、林志展等人陸續接到官田、山上、善化等農民陳情，農業局緊急邀請農政專家會勘屬實，報請農委會一併將台南市全區列入，農委會今公告核定。

台南市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格農戶，7月21日起至8月19日止，向土地所在地公所提出申請，假日不受理，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

黃偉哲指出，農委會「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」調整如下，一、農業天然災害救助受理申請為公告翌日起30日內，假日得不受理。二、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。三、受理低利貸款申請期間為受災證明書核發翌日起35日內。

農業局長謝耀清說，符合資格農民申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，於證明書核發翌日起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

台南酪梨災區擴大，農委會核定明起受理受災農戶救助及低利貸款。圖 ／農業局提供
台南酪梨災區擴大，農委會核定明起受理受災農戶救助及低利貸款。圖 ／農業局提供

農委會 農民 黃偉哲

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