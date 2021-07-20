嘉縣大林夜市昨晚首開市 人群中他們貼心送面罩

指揮中心宣布微解封後，嘉義縣大林夜市昨天晚間首日開市，衛生局派員到場視察防疫情形，縣農會總幹事黃貞瑜和議員許有疆等人也到場發送給攤商及民眾防疫面罩，並在入口處協助民眾噴酒精，讓許多民眾直呼好貼心。

昨天傍晚大林地區豪雨驟降，一度讓攤商們緊張不已，但大雨過後，夜市人潮也漸漸湧現，嘉義縣農會總幹事、縣議員許有疆和在地明華里里長江志明也到場關心民眾及攤商防疫情形，並分送防疫面罩。

黃貞瑜表示，夜市的微解封讓攤商們稍鬆口氣，有地方可以營業，否則三級警戒以來他們收入停擺，「苦不堪言」，很多民眾想念夜市美食，如今消費者能在遵守防疫措施下到夜市消費，也算稍微舒緩攤商壓力。

黃貞瑜也在現場呼籲民眾「用力消費，夜市美味」，許有疆在發送面罩時，更是不斷提醒大家做好防疫保護自己也是保護他人。

民眾爭相索取防疫面罩，現場一位陳姓婦人到夜市買晚餐，拿到面罩後立馬戴上，她表示雖然自身已戴著口罩但能多層防護總是更加安心，直呼這樣的服務很貼心。