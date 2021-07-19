南市國小教育人員20日打疫苗 國高中25日接續

台南市教育局宣布20 日起至25日安排國小教育人員1.1萬人，至4家指定專責醫院施打疫苗；25日後接續安排公私立高國中教育人員1萬多人至指定醫院分流、分時進行接種。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，台南市政府教育局宣布明天起至25日，安排國小教育人員至柳營奇美醫院、台南奇美醫院、部立台南醫院及成大醫院等4家指定專責醫院施打疫苗。

教育局今天也透過教育局資訊中心公告系統，進一步公告施打時段、指定醫院及相關表件，由各校協助轉知所屬人員前往施打。教育局網站首頁並有「教師疫苗資訊專區」（https://www.tn.edu.tw/教師疫苗資訊專區/），讓老師可以即時查詢。

依南市府數據，幼兒教保及課照中心人員已於12日完成疫苗施打；公私立國小第一階段人員、幼教第一階段補打人員，及教育部核定專案人員(外僑學校、特教學校、實驗教育機構和團體)，總計1萬1143名也完成安排施打。

為使台南市高中以下學校教育人員疫苗施打提早達標，率先全國宣布25日後，將接續安排公私立高國中教育人員1萬368人，安排至指定醫院，分流、分時進行接種，以因應學校暑期活動、8月開學準備及9月開學後校務運作需求。

教育局長鄭新輝表示，上午已公告各行政區所在學校人員施打名冊，妥善安排施打時段與所在醫院，各冊列核定人員按安排時段及醫院進行接種，並配合各專責醫院所公布的相關配合事項。

教育局已先將所有施打人員名冊提供給專責醫院，以加速作業。在台南奇美醫院施打者，可於21日後至醫院網站查詢時段，屆時以「截圖」方式攜帶前往；如安排在成大醫院施打，可在施打前一天至網站查詢，也可查詢確切報到時間。

教育局強調，為避免施打人潮群聚或非列冊人員誤闖，已透過教育局公告系統、教育局網站等多元資訊管道通傳相關資訊，各校協助轉知務必攜帶健保卡、身分證及接種意願書，節省等待時間。