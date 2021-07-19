台南推旅宿餐飲安心標章 為警戒調降做準備

台南市今天沒有新增確診個案，市府下午在防疫記者會中宣布針對旅宿、餐飲業推出安心標章認證制度。市長黃偉哲說，無論怎樣的解封因應，相對應的防疫措施一定會持續要求。

黃偉哲表示，近期全國每天確診數大約都維持在10幾例，也讓民眾看到警戒層級調降機會，但希望大家不要掉以輕心，仍要遵守各項防疫守則。

從一些國家的經驗看，完全不設防的解封，很容疫會造成疫情再度延燒，因此未來無論施行「微解封」、「小型解封」、「部分解封」各種措施，相對應的防疫措施一定會持續要求。

黃偉哲也提醒，防疫的環節關鍵也是「早期發現，早期治療」，越是早期發現可疑感染者、早期篩檢出感染者，就可盡早截斷傳播鏈，防止社區內感染擴大。因此民眾持續關注自身與周遭親友健康狀況，有任何懷疑盡快進行篩檢。

若中央流行疫情指揮中心在26日後對警戒層級有一些調整，黃偉哲說，市府希望給台南市民及遊客安心的居住及用餐環境，已與旅宿、餐飲等相關業者進行協調，將推出安心標章認證，讓消費者看到這個標章，就知道裡面的設施及防疫作為都已經過認可。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南市一直都是遊客觀光體驗滿意度很高的城市，針對未來如果可以緩步解封，市府將提出各項相對應輔導措施，協助業者往適當方向執行，防疫安心標章會是其中一項，盼能保障安心的用餐及住宿環境。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，台南市最新疫苗施打狀況，統計至18日，共施打35萬8170劑次，其中共2萬7715人接種AZ疫苗，全市疫苗劑次涵蓋率達19.16%，逼近20%。

依今日中午最新結算結果，台南市登記意願人數總計67萬999人，市府提醒各年齡層盡速至COVID-19公費疫苗平台登記施打意願，中央才會把疫苗份額留存；若沒有登記，份額則會優先分配其他縣市。