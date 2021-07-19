快訊

東奧專機「商務艙名單」曝光 她痛斥體育署：根本在鬼扯

國手搭商務艙跳票 蔡英文道歉：實在不夠細心和貼心

台南推旅宿餐飲安心標章 為警戒調降做準備

中央社 / 台南19日電

台南市今天沒有新增確診個案，市府下午在防疫記者會中宣布針對旅宿、餐飲業推出安心標章認證制度。市長黃偉哲說，無論怎樣的解封因應，相對應的防疫措施一定會持續要求。

黃偉哲表示，近期全國每天確診數大約都維持在10幾例，也讓民眾看到警戒層級調降機會，但希望大家不要掉以輕心，仍要遵守各項防疫守則。

從一些國家的經驗看，完全不設防的解封，很容疫會造成疫情再度延燒，因此未來無論施行「微解封」、「小型解封」、「部分解封」各種措施，相對應的防疫措施一定會持續要求。

黃偉哲也提醒，防疫的環節關鍵也是「早期發現，早期治療」，越是早期發現可疑感染者、早期篩檢出感染者，就可盡早截斷傳播鏈，防止社區內感染擴大。因此民眾持續關注自身與周遭親友健康狀況，有任何懷疑盡快進行篩檢。

若中央流行疫情指揮中心在26日後對警戒層級有一些調整，黃偉哲說，市府希望給台南市民及遊客安心的居住及用餐環境，已與旅宿、餐飲等相關業者進行協調，將推出安心標章認證，讓消費者看到這個標章，就知道裡面的設施及防疫作為都已經過認可。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南市一直都是遊客觀光體驗滿意度很高的城市，針對未來如果可以緩步解封，市府將提出各項相對應輔導措施，協助業者往適當方向執行，防疫安心標章會是其中一項，盼能保障安心的用餐及住宿環境。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，台南市最新疫苗施打狀況，統計至18日，共施打35萬8170劑次，其中共2萬7715人接種AZ疫苗，全市疫苗劑次涵蓋率達19.16%，逼近20%。

依今日中午最新結算結果，台南市登記意願人數總計67萬999人，市府提醒各年齡層盡速至COVID-19公費疫苗平台登記施打意願，中央才會把疫苗份額留存；若沒有登記，份額則會優先分配其他縣市。

黃偉哲 疫情 餐飲業

延伸閱讀

美國姊妹市足球場啟用 黃偉哲登大螢幕致意

鴻品牛肉嗆政府無能關分店 郭國文：明將宣布繼續營業

3級警戒全台本土確診個位數 黃偉哲：不能鬆懈

唐鳳系統預約疫苗踴躍 黃偉哲：台南市覆蓋率可望達25%

相關新聞

斗米建校！嘉縣中山國小斥資逾8千萬改建 計10月底完工

嘉義縣中埔鄉中山國小建校於民國45年，校舍使用已經超過60年，破敗不堪且耐震力不足，縣府107年，起斥資超過8000萬改...

雲林取締燒稻草科技化 網路即時連結加速取締又有獎金

雲林縣燒稻草農棄的情形仍多，為克服過去偏僻農田取締的困難，雲林縣環保局利用網路Line成立「雲林縣露天燃燒通報平台」，加...

影／為大馬防疫加油 台南南鯤鯓代天府拍短片打氣

疫情無國境，台南北門南鯤鯓代天府近日拍攝防疫宣導短片，希望藉由奉祀的五府千歲等眾神神威，為馬來西亞加油，讓台、馬都能早日...

遊客連上廁所都沒地方 台南議員批遊客中心淪DM中心

因應後疫情時代、國旅仍是重心，台南市議員邱莉莉今天在市政總質詢當中表示，遊客到台南市中心旅遊，感覺就是「天氣好熱、連上廁...

鴻品牛肉嗆政府無能關分店 郭國文：明將宣布繼續營業

台南市創立20幾年老字號名店鴻品牛肉湯，上月底宣布因「敵不過現實主義、與無能的政府！一再延遲的警戒！營業至7月底將結束營...

提升校園防護力 嘉義縣國小教職員後天施打疫苗

嘉義縣政府繼幼兒園和兒童課後照顧中心教職員於7月9日施打疫苗後，後天起將針對國中小教師施打疫苗，分設山區民雄國中和海區永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。