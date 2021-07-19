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斗米建校！嘉縣中山國小斥資逾8千萬改建 計10月底完工

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉中山國小斥資8千萬改建，預計今年十月底完工。圖為示意模擬圖。圖／縣府建設處提供
嘉義縣中埔鄉中山國小斥資8千萬改建，預計今年十月底完工。圖為示意模擬圖。圖／縣府建設處提供

嘉義縣中埔鄉中山國小建校於民國45年，校舍使用已經超過60年，破敗不堪且耐震力不足，縣府107年，起斥資超過8000萬改建，兼具安全與舒適的現代化大樓，總樓地板約690坪，預計今年10月底完工。

中山國小校舍因年代久遠，嘉義縣建設處數年前規劃校舍重建，補助校舍重建經費8,310萬1,000元，新建一棟3層樓，總樓地板面積約690坪，共22間教室，包含普通教室、專科教室、行政辦公室、校長室、健康中心及幼兒園等。

建設處表示，校舍規劃時，在校園入口側設置水保滯洪池以帶來夏季涼風，配合後山阻卻冬季寒風的氣候特質，讓師生享受了冬暖夏涼、背山面水的絕佳學習環境，且一字形建築配置，留設開闊前庭及後院，綠意環抱校舍，更開闊了師生視野。

中山國小長期推動閱讀教學，新校舍以「閱讀」為特色規劃，設計二層樓中樓的圖書館，以閱讀開啟「世界之窗」，呼應校訓「喜閱中山．看見世界」，外觀以典雅的花式砌磚「書背」與「學習梯」的設計，象徵進行各種領域學習，期待能提升學生多元能力。

「中山一甲子，石硦傳書香」，據史，當初中山國小建校時，村中每戶人分擔一斗米的費用作為建校經費，號稱「斗米建校」，胼手胝足展現為教育出錢出力的典範本案。

建設處表示，目前預定施工進度76.02％，實際施工進度78.94％，預計將於110年10月底完工。

嘉義縣中埔鄉中山國小斥資8千萬改建，預計今年十月底完工。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉中山國小斥資8千萬改建，預計今年十月底完工。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉中山國小斥資8千萬改建，目前進度約76%，預計今年十月底完工，縣長翁章梁今天下午前往工地視察記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉中山國小斥資8千萬改建，目前進度約76%，預計今年十月底完工，縣長翁章梁今天下午前往工地視察記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉中山國小斥資8千萬改建，預計今年十月底完工。圖為示意模擬圖。圖／縣府建設處提供
嘉義縣中埔鄉中山國小斥資8千萬改建，預計今年十月底完工。圖為示意模擬圖。圖／縣府建設處提供

嘉義

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