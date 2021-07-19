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雲林取締燒稻草科技化 網路即時連結加速取締又有獎金

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
盡管三申五令但雲林鄉間仍到處可見燒稻草，雲林環保局以LINE系統建置快速取締平台，檢舉有獎金期杜絕燒稻草。記者蔡維斌／攝影
盡管三申五令但雲林鄉間仍到處可見燒稻草，雲林環保局以LINE系統建置快速取締平台，檢舉有獎金期杜絕燒稻草。記者蔡維斌／攝影

雲林縣燒稻草農棄的情形仍多，為克服過去偏僻農田取締的困難，雲林縣環保局利用網路Line成立「雲林縣露天燃燒通報平台」，加速通報稽查効能，民眾透過平台通報露天燃燒，每筆可獲百元獎勵金，期能遏止農村亂燒農棄的陋習。

雲林縣環保局副局長黃富義指出，今年4月到7月共接獲民眾陳情露天燃燒235件，其中包括燒垃圾廢棄物、建築廢棄物及農業廢棄物等，其中已依空污法告發21件裁罰1200元至10萬元。

黃富義說，鑑於以往露天燃燒大多在偏遠地區，在稽查人員抵達後，往往農田都只留餘燼，禍首早己離去，找不到放火的人很難成案，所以燒的人還是照燒，難收取締成效，環保局最近透過網路Line系統，成立「露天燃燒通報平台」，民眾在發現有人放火時，可將現場的影像和位置畫面直接上傳，透過該平台直接連結給稽查人員，就可快速抵達現場處置。

黃富義說，雲林每年民眾陳情空污案件中露天燃燒佔13%，這類的案件通常都是規模小、時間短，對空汙的危害卻相當大，希望民眾能踴躍通報，一起打擊空污禍首。

最近雲林縣的一期稻作、花生已進入採收尾聲，很多農民為進行二期稻作，加速播種就直接在農田燒稻草、花生藤，造成空氣污染，環保局強調會加強稽查，也呼籲農民透過回收再生系統，處理稻草或花生藤，以害人害己又受罰。

盡管三申五令但雲林鄉間仍到處可見燒稻草，雲林環保局以LINE系統建置快速取締平台，檢舉有獎金期杜絕燒稻草。記者蔡維斌／攝影
盡管三申五令但雲林鄉間仍到處可見燒稻草，雲林環保局以LINE系統建置快速取締平台，檢舉有獎金期杜絕燒稻草。記者蔡維斌／攝影

空污 廢棄物 農民

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