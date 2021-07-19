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涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

美國姊妹市足球場啟用 黃偉哲登大螢幕致意

中央社 / 台南19日電
台南市在美國俄亥俄州的姊妹市哥倫布市於7月3日啟用當地足球隊新主場，台南市長黃偉哲應邀錄製一段影片為主場球隊加油，當天在球場的大螢幕播放。圖／台南市政府提供
台南市在美國俄亥俄州的姊妹市哥倫布市於7月3日啟用當地足球隊新主場，台南市長黃偉哲應邀錄製一段影片為主場球隊加油，當天在球場的大螢幕播放。圖／台南市政府提供

台南市在美國俄亥俄州的姊妹市哥倫布市於7月3日啟用當地足球隊新主場，邀請台南市長黃偉哲錄製為主場球隊加油影片，透過現場大螢幕與近2萬名觀眾一起加油，並展現台灣友誼。

台南市政府新聞及國際關係處今天公布這項城市外交成果時指出，主場設於哥倫布市的美國職業足球隊哥倫布機組員隊（the Columbus Crew）新球場於當地時間7月3日啟用，進行首場售票比賽，黃偉哲應邀錄製一小段影片為主場球隊加油，當天在球場的大螢幕播放。

台南市政府指出，黃偉哲在影片中說，「哥倫布市的足球粉、各位朋友，大家好，我是台南市長黃偉哲。我們很興奮能透過這項運動來連結台南市與哥倫布市，讓我們一起欣賞比賽，Go Go Go!加油、加油、加油!」

黃偉哲今天對此事表示，美國與台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫戰役中是最相挺的夥伴，他也特別感謝美國捐贈疫苗給台灣，協助台灣一起共渡難關。

台南市政府指出，哥倫布市與台南市締盟於1980年，去年適逢兩市締盟40週年，卻因疫情取消各項慶祝活動，但兩市友誼不受影響。2020年美國疫情嚴峻，台南市曾贈送醫療口罩、護目鏡等防疫物資為哥倫布市加油，今年初變種病毒開始流行，台南市也曾致信表達慰問，展現來自姊妹市的關懷。

黃偉哲 足球

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