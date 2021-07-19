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提升校園防護力 嘉義縣國小教職員後天施打疫苗

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣政府教育處目前已著手規劃縣內國高中教職員施打疫苗，希望能在開學前完成施打，提升校園防護力。圖為民眾接種疫苗。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣政府教育處目前已著手規劃縣內國高中教職員施打疫苗，希望能在開學前完成施打，提升校園防護力。圖為民眾接種疫苗。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣政府繼幼兒園和兒童課後照顧中心教職員於7月9日施打疫苗後，後天起將針對國中小教師施打疫苗，分設山區民雄國中和海區永慶高中兩大接種站施打疫苗，共上下午兩時段，教育處也正著手規劃國高中教職員施打疫苗，希望縣內所有教師在開學前都能完成施打。

教育處表示，目前報送到國教署的資料包含高國中小教職員數4282人，國教署 7月18日提供現階段施打的資料國小（含部分幼兒園、學前特教）共2392人，縣府7月21日將開設山、海兩區大型接種站，依學校所在的區域，就近施打，預計一天兩梯次完成施打作業。

縣府表示，施打地點分別位於民雄國中、永慶高中，施打時間分上午08時30分至11時30分、下午12時30分至3時30分，採分流作業，由教育處排定施打時段，事前通知學校依所排定時段，攜帶身分證、健保卡前往接種站報到，無需另外預約。

國中、高中教職員工部分，教育部現正進行造冊資料審核作業，待核定後名冊送達與疫苗配送完成，即儘速展開施打規劃與作業；另未列第一波施打名冊學校人員將依教育部規劃期程，辦理第二波造冊與施打作業，讓所有老師在開學前都能完成疫苗接種。

嘉義縣政府教育處目前已著手規劃縣內國高中教職員施打疫苗，希望能在開學前完成施打，提升校園防護力。圖為民眾接種疫苗。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣政府教育處目前已著手規劃縣內國高中教職員施打疫苗，希望能在開學前完成施打，提升校園防護力。圖為民眾接種疫苗。圖／嘉義縣府提供

疫苗 幼兒園 教育部

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