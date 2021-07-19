最高獎金5萬 疫情緩南市府將辦農業旅遊競賽

疫情趨緩，台南市政府針對休閒農業業者將舉辦「濃情密憶」農業旅遊競賽，邀請遊客來參與，最高獎金5萬元，希望帶領業者拚出疫後新商機。

南市長黃偉哲表示，隨著防疫逐漸解封，民眾可能出現出遊潮，市府已公告南市休閒農場適度鬆綁指引，市府將視疫情狀況擇期舉辦「濃情密憶」農業旅遊競賽，遊客來台南也有機會獲得豐厚獎金(品)。

農業局長謝耀清進一步表示，「濃情密憶」農業旅遊競賽行銷活動，詳細日期會視疫情後續公布，第1名可獲得獎金5萬元，其他參賽者依排名另有許多豐富獎項，有意願參與的民眾可先自行上網了解相關競賽規則，網址。

他說，農業局與南市休閒農業發展協會盤點臺南具備特色的農場和資源，推出5條「5G健康遊、放心玩農場」旅遊路線，讓遊客體驗農場的Goodplace（環境好自然）、Goodfood（食材好鮮）、Goodfun（體驗好有趣）、Goodfriend（農民好友善）、Goodtime（歡樂好時光）。