快訊

疫情反爆離職潮？他：緊急狀態決策讓你看清公司

奧運國手今出征！中華隊68戰將 奪牌就看他們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最高獎金5萬 疫情緩南市府將辦農業旅遊競賽

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫情趨緩，南市府將辦農業旅遊競賽，邀請遊客參與，最高獎金5萬元。圖 ／農業局提供
疫情趨緩，南市府將辦農業旅遊競賽，邀請遊客參與，最高獎金5萬元。圖 ／農業局提供

疫情趨緩，台南市政府針對休閒農業業者將舉辦「濃情密憶」農業旅遊競賽，邀請遊客來參與，最高獎金5萬元，希望帶領業者拚出疫後新商機。

南市長黃偉哲表示，隨著防疫逐漸解封，民眾可能出現出遊潮，市府已公告南市休閒農場適度鬆綁指引，市府將視疫情狀況擇期舉辦「濃情密憶」農業旅遊競賽，遊客來台南也有機會獲得豐厚獎金(品)。

農業局長謝耀清進一步表示，「濃情密憶」農業旅遊競賽行銷活動，詳細日期會視疫情後續公布，第1名可獲得獎金5萬元，其他參賽者依排名另有許多豐富獎項，有意願參與的民眾可先自行上網了解相關競賽規則，網址

他說，農業局與南市休閒農業發展協會盤點臺南具備特色的農場和資源，推出5條「5G健康遊、放心玩農場」旅遊路線，讓遊客體驗農場的Goodplace（環境好自然）、Goodfood（食材好鮮）、Goodfun（體驗好有趣）、Goodfriend（農民好友善）、Goodtime（歡樂好時光）。

規劃旅遊點包含七股溪南、楠西梅嶺及左鎮光榮3個休閒農業區、大坑、走馬瀨、仙湖、台南鴨莊及吉園5座休閒農場，還有多家田媽媽及經過認證的特色農業旅遊場域，旅遊活動內容有DIY體驗、品嘗節令水果、水產等，所推薦的｢順節氣」、｢食當季」、｢遊在地」特色遊程，讓遊客不虛此行。

疫情趨緩，南市府將辦農業旅遊競賽，邀請遊客參與，最高獎金5萬元。圖 ／農業局提供
疫情趨緩，南市府將辦農業旅遊競賽，邀請遊客參與，最高獎金5萬元。圖 ／農業局提供

疫情 農民

延伸閱讀

邀種柚達人一較高下 南市文旦大賽明起受理報名

南市將軍漁港垂釣區開放 設管制站發號碼牌

台南芒果郵購創佳績 半個月賣逾10公噸

疫情下台南芒果量增2成 市府緊盯價格助行銷

相關新聞

最高獎金5萬 疫情緩南市府將辦農業旅遊競賽

疫情趨緩，台南市政府針對休閒農業業者將舉辦「濃情密憶」農業旅遊競賽，邀請遊客來參與，最高獎金5萬元，希望帶領業者拚出疫後...

北港武德宮開廟 千人求財神開運

國內武財神祖廟的雲林縣北港武德宮是雲林第一座解禁的廟，前天清晨6點開廟，即有各地信徒來參拜，祈求財神開運，廟方說，1天約...

假日山區出現報復人潮？ 遊客：戴口罩爬山報復不了

微解封首個假日，雲林縣登山步道未見報復性出遊人潮，但登山的人比平常多出2至3成，只是遊客說，「戴口罩爬山很累耶！何來報復...

人聲鼎沸！遊客擠爆布袋觀光漁市 嘉義各大景點人潮湧現

微解封的第一個周日，民眾出遊踏青，嘉義海區布袋觀光魚市及高跟鞋教堂湧入不少人潮，太平雲梯和阿里山森林遊樂區進場人數相較昨...

微解封周日 台南溪北遊客稀疏

疫情三級微解封首個周日，台南溪北地區未見遊客，著名的關子嶺風景區今天約僅數百人上山，僅疫情前不到2成，業者說，盼本月26...

雲林疫苗無限量？ 台大溫馨快打站謠言生亂

「緊去注喔！不必預約、不限雲林人憑健保就可打疫苗！」今天雲林許多網路群組出現這項「通告」，讓原本在斗六體育館的台大音樂溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。