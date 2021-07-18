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假日山區出現報復人潮？ 遊客：戴口罩爬山報復不了
微解封首個假日，雲林縣登山步道未見報復性出遊人潮，但登山的人比平常多出2至3成，只是遊客說，「戴口罩爬山很累耶！何來報復？」。
疫情趨緩，雲林縣幾處知名的登山步道有條件開放，包括古坑華山、華南及林內鄉龍過脈步道都有條件開放，使登山人潮逐漸回籠，只是這兩天並未出現「報復性」人潮。
陪母親到龍過脈健行的許姓山友說，母親2個月幾乎沒出門，今天清晴朗，一家人陪母親上山走走，原以為有報復性人潮，沒想到並沒有想像中的多人，人少空氣好，也清靜感覺很棒，母親也很高興。
雲林縣長張麗善也在縣府城鄉發展處長林長造等人陪同下前往古坑多條步道了解解封人流與防疫措施，張麗善逢人不忘提醒登山也要做好防疫。
林內鄉長張維崢指出也派員加強整理步道，尤其這幾天午後大雨頻繁，他提醒遊客登山要小心落石、枯木掉落並要攜帶雨具。
山區步道雖解封，但登山的人不如預期，有山友說，目前登山還是要戴口罩，爬山戴口罩很吃力，很多人都快喘不過氣來，不戴又怕人家檢舉，上山報復恐怕不是最佳選擇，尤其最近山區雨多，「報復不了啦！」。
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