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人聲鼎沸！遊客擠爆布袋觀光漁市 嘉義各大景點人潮湧現

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微解封首週末 布袋觀光魚市湧6000人防疫不鬆懈

中央社 / 雲林縣18日電
雲林縣長張麗善（右4）18日在文化觀光處長陳璧君（右3）和城鄉發展處長林長造（右）陪同下到華山步道視察出遊人潮，張麗善表示，看到山友們都遵守保持社交距離和戴口罩，感到欣慰。圖／張麗善提供
雲林縣長張麗善（右4）18日在文化觀光處長陳璧君（右3）和城鄉發展處長林長造（右）陪同下到華山步道視察出遊人潮，張麗善表示，看到山友們都遵守保持社交距離和戴口罩，感到欣慰。圖／張麗善提供

微解封後首個假日，嘉義縣布袋觀光魚市今天被逾6000人塞爆，恢復以往假日人潮；嘉義市林聰明沙鍋魚頭則出現排隊人潮。但雲林縣華山步道和阿里山國家森林遊樂區未出現人潮。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央日前宣布部分場域13日起有條件開放。

嘉義縣布袋觀光魚市13日恢復營業，限制最大容留量600人；根據魚市統計，昨天累計有4659人，今天累計逾6000人進入市場，已恢復以往假日人潮。

嘉義縣長翁章梁下午特別到魚市視察，他指出，週日魚市生意很好，大家都關太久了，假日出來走走買些海產回家煮，感謝民眾和攤商都很守規矩。

魚市被遊客塞爆，周邊商店湧現消費人潮，商機再現，警方加派人力維持交通順暢，店家說，是3級警戒以來難得熱絡景象。

雲林縣長張麗善今天到華山步道視察人潮。她表示，原擔心在家悶壞的民眾會趁著週末報復性出遊，因此特別走訪步道、咖啡大街等處視察人潮，看到山友們遵守保持社交距離和戴口罩，感到欣慰。

北港武德宮日前向鎮公所提出防疫計畫書，獲准有條件微解封；武德宮今天凌晨6時開廟門，信眾依序實名制入廟。

武德宮總幹事陳再良指出，這2天平均都有近千人來參拜，今天人潮比昨天多，廟方採實聯制單一進出口「龍門進、虎門出」，並維持廟內90人，地面貼上參拜位置貼紙，保持參拜距離，並只開放參拜，所有團拜祭儀或進香仍都停止。

配合中央防疫政策，阿里山國家森林遊樂區遊客總量管制人數下修為3000人；根據遊樂園統計，今天入園人數未達500人。

入園人數遠低於管制人數，嘉義林區管理處副處長李定忠分析，中央流行疫情指揮中心每天開記者會宣布確診數，且全國仍維持3級警戒，尚未降級，間接影響民眾出遊意願。

嘉義市林聰明沙鍋魚頭則出現排隊人潮，執行長林佳慧提到，開店營業每小時約有30人要外帶，平均每個人購買3袋，在疫情期間，外帶業績成長許多。

嘉義 疫情 阿里山

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