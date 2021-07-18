微解封周日 台南溪北遊客稀疏

疫情三級微解封首個周日，台南溪北地區未見遊客，著名的關子嶺風景區今天約僅數百人上山，僅疫情前不到2成，業者說，盼本月26日能順利解封，遊客才可望穩定回流。

關子嶺風景區沿著市道172線轉175線咖啡公路，疫情前假日遊客穿梭不熄，有的上山泡湯或健行、喝咖啡，5月中旬疫情三級警戒後，遊客稀疏，因生意差，估計旅宿業者均歇業中。隨著疫情趨緩，本月13日微解封後，放寬相關規定，不少人悶壞急從事戶外活動。

不過，關子嶺風景區今天遊客仍不多，中午估計僅100餘人，下午推估約僅數百人，僅以往2成不到，指標飯店統茂會館66間房間，周六住宿8間，周日5間，與疫情前有很大距離。