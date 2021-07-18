雲林疫苗無限量？ 台大溫馨快打站謠言生亂

「緊去注喔！不必預約、不限雲林人憑健保就可打疫苗！」今天雲林許多網路群組出現這項「通告」，讓原本在斗六體育館的台大音樂溫馨快打站，下午突然湧進不少民眾搶打AZ疫苗，卻被擋在門外，無端生亂，讓醫護人員忙於解釋，拿不到號碼牌的民眾更是氣得「頭殼竄煙」離去。

唐鳳平台預約預苗快打站，由台大雲林分院主導在斗六體育館的快打站，昨天第一天因空間寬敞又有冷氣，今天加碼又有現場音樂會，是雲林施打疫苗以來，被譽為最溫馨舒適的快打站。

不料，今天上午在一些網路群組出現一則「今天斗六體育場打50歲以上AZ疫苗免預約，未收到簡訊的人也可現場掛號施打喔！只要帶身分證和健保卡即可」，更有群組出現「趕緊去注！不是雲林人也可以打，不用預約」。

這項訊息很快傳開來，今天下午體育場快打站開打，場內美妙音樂很是溫馨，但場會卻開始傳來爭吵聲，抽中籤的人免預約進場，其餘的人則在擋在門外，場內溫馨、場外爭吵強烈對比。

沒能抽中的人更氣得直說「攏在騙人！」，大老遠跑來等了那麼久，還說沒預約就不能打，幾位民眾氣憤離開。

台大醫院指出，今天施打量預計是兩千劑，上、下午各打一千劑，但因預約的人數只有1404人，多出約600劑，因此開放上午、下午現場掛號各300劑、因數量有限且來的人多，所以才以抽籤為主。

至於網路傳說今天疫苗是無限量，只憑健保卡即便非雲林人也可以接種，台大強調絕無此事，醫院也沒有傳出這樣訊息。雲林縣衛生局則表示，現場掛號的人須等唐鳳系統全數施打完才處理，如果預約的人錯過施打的時段，可於當天告知現場人員，會在同一天選擇其他時段接種。