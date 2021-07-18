快訊

人聲鼎沸！遊客擠爆布袋觀光漁市 嘉義各大景點人潮湧現

獨／致死率居高不下 指揮中心再放寬單株抗體限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林疫苗無限量？ 台大溫馨快打站謠言生亂

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六體育館外不少無預約要來打的人被擋下來，不滿網路說不設限施打，讓他們白跑一趟。記者蔡維斌／攝影
斗六體育館外不少無預約要來打的人被擋下來，不滿網路說不設限施打，讓他們白跑一趟。記者蔡維斌／攝影

「緊去注喔！不必預約、不限雲林人憑健保就可打疫苗！」今天雲林許多網路群組出現這項「通告」，讓原本在斗六體育館的台大音樂溫馨快打站，下午突然湧進不少民眾搶打AZ疫苗，卻被擋在門外，無端生亂，讓醫護人員忙於解釋，拿不到號碼牌的民眾更是氣得「頭殼竄煙」離去。

唐鳳平台預約預苗快打站，由台大雲林分院主導在斗六體育館的快打站，昨天第一天因空間寬敞又有冷氣，今天加碼又有現場音樂會，是雲林施打疫苗以來，被譽為最溫馨舒適的快打站。

不料，今天上午在一些網路群組出現一則「今天斗六體育場打50歲以上AZ疫苗免預約，未收到簡訊的人也可現場掛號施打喔！只要帶身分證和健保卡即可」，更有群組出現「趕緊去注！不是雲林人也可以打，不用預約」。

這項訊息很快傳開來，今天下午體育場快打站開打，場內美妙音樂很是溫馨，但場會卻開始傳來爭吵聲，抽中籤的人免預約進場，其餘的人則在擋在門外，場內溫馨、場外爭吵強烈對比。

沒能抽中的人更氣得直說「攏在騙人！」，大老遠跑來等了那麼久，還說沒預約就不能打，幾位民眾氣憤離開。

台大醫院指出，今天施打量預計是兩千劑，上、下午各打一千劑，但因預約的人數只有1404人，多出約600劑，因此開放上午、下午現場掛號各300劑、因數量有限且來的人多，所以才以抽籤為主。

至於網路傳說今天疫苗是無限量，只憑健保卡即便非雲林人也可以接種，台大強調絕無此事，醫院也沒有傳出這樣訊息。雲林縣衛生局則表示，現場掛號的人須等唐鳳系統全數施打完才處理，如果預約的人錯過施打的時段，可於當天告知現場人員，會在同一天選擇其他時段接種。

台大副院長劉宏輝則表示，請大家盡量上網預約，快快樂樂來施打，劑量和量能都足夠，請大家放心。

許多群組瘋傳不設限施打疫苗。記者蔡維斌／翻攝
許多群組瘋傳不設限施打疫苗。記者蔡維斌／翻攝
無預約現場掛號的人民眾幸運被抽中，可提早施打，感到欣悅。記者蔡維斌／攝影
無預約現場掛號的人民眾幸運被抽中，可提早施打，感到欣悅。記者蔡維斌／攝影
斗六體育館快打站內有音樂欣賞，民眾吹冷氣聽音樂快樂打。記者蔡維斌／攝影
斗六體育館快打站內有音樂欣賞，民眾吹冷氣聽音樂快樂打。記者蔡維斌／攝影

假消息 新冠疫苗

相關新聞

人聲鼎沸！遊客擠爆布袋觀光漁市 嘉義各大景點人潮湧現

微解封的第一個周日，民眾出遊踏青，嘉義海區布袋觀光魚市及高跟鞋教堂湧入不少人潮，太平雲梯和阿里山森林遊樂區進場人數相較昨...

雲林疫苗無限量？ 台大溫馨快打站謠言生亂

「緊去注喔！不必預約、不限雲林人憑健保就可打疫苗！」今天雲林許多網路群組出現這項「通告」，讓原本在斗六體育館的台大音樂溫...

微解封周日 台南溪北遊客稀疏

疫情三級微解封首個周日，台南溪北地區未見遊客，著名的關子嶺風景區今天約僅數百人上山，僅疫情前不到2成，業者說，盼本月26...

老農民畢生為民主打拚病故 民進黨南市黨部頒褒揚狀

務農的台南市下營區80歲顏義風，投入民主運動多年，本月12日病故，民進黨台南市黨部今由市黨部主委潘新傳、市議員陳秋宏前往...

300萬元下營救護車上路 民宿老闆贈150組護目鏡

台南市政府消防局下營分隊今獲核撥市價300萬元消防車，在地民宿老闆吳崇銘也捐贈150組防疫用護目鏡，讓消防醫護人員出勤時...

雲林首座解封 北港武德宮開廟補財運 信徒：忍太久了

國內武財神祖廟的雲林縣北港武德宮是雲林第一座開封的廟宇，今天清晨六點開廟，即有各地信徒來參拜，祈求財神開運，為解封帶來財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。