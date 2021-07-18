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老農民畢生為民主打拚病故 民進黨南市黨部頒褒揚狀

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市下營區80歲顏義風日前病故，民進黨台南市黨部今由市黨部主委潘新傳、市議員陳秋宏今前往顏宅慰問，除代表黨主席蔡英文黨獻上黨旗，並頒發民進黨褒揚狀。圖／民進黨台南市黨部提供
台南市下營區80歲顏義風日前病故，民進黨台南市黨部今由市黨部主委潘新傳、市議員陳秋宏今前往顏宅慰問，除代表黨主席蔡英文黨獻上黨旗，並頒發民進黨褒揚狀。圖／民進黨台南市黨部提供

務農的台南市下營區80歲顏義風，投入民主運動多年，本月12日病故，民進黨台南市黨部今由市黨部主委潘新傳、市議員陳秋宏前往顏宅，除代表黨主席蔡英文黨獻上黨旗，並頒發民進黨褒揚狀。

民進黨籍的顏義風在下營區從事秧苗場，早期投入黨外運動，結識已故台南市議員陳文賢等人，行事低調的他，長期出錢出力支持民進黨不愛曝光，日前健康惡化12日病故，本月21日舉行告別式，許多友人獲知相當不捨，

「呷果子拜樹頭。」潘新傳表示，自己當初參選民進黨台南市主委，就是要照顧資深老黨員，沒有顏義風等民主前輩們當年犧牲奉獻，就沒有今天的民主台灣，他上任後展開一連串關心老黨員活動，希望可以讓黨員們感受到黨部溫暖，也讓新一世代支持者跟黨員，時時謹記今日民主成果。

陳秋宏是陳文賢的兒子，他表示，顏義風與很多在地民主前輩一樣，長期跟著父親陳文賢從事民主運動，只要是民進黨活動，可以說是無役不與，一生捍衛民主自由價值，令人尊敬不已。

民進黨 蔡英文

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