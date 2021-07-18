300萬元下營救護車上路 民宿老闆贈150組護目鏡

台南市政府消防局下營分隊今獲核撥市價300萬元消防車，在地民宿老闆吳崇銘也捐贈150組防疫用護目鏡，讓消防醫護人員出勤時多一分保障。

這項全新救護車，車體除外部顯眼反光條，車內還包含電動擔架床、攜帶型動力式緊急呼吸器、紫外線殺菌燈約市價50萬元的新式裝備。消防局第二大隊大隊長丁春能表示，疫情期間消防人員執行救護案件中存在著更多風險，全身防護裝備亦必須要齊全才能保護出勤同仁的安全，而疫情以來許多行業受衝擊，民宿業更是重災區，吳崇銘捐贈這150組防疫用護目鏡給消防局第二大隊同仁使用更是難得。