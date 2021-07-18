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300萬元下營救護車上路 民宿老闆贈150組護目鏡

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市下營消防分隊市價300萬元救護車上路，提供更完善救護任務。圖／下營消防分隊提供
台南市下營消防分隊市價300萬元救護車上路，提供更完善救護任務。圖／下營消防分隊提供

台南市政府消防局下營分隊今獲核撥市價300萬元消防車，在地民宿老闆吳崇銘也捐贈150組防疫用護目鏡，讓消防醫護人員出勤時多一分保障。

這項全新救護車，車體除外部顯眼反光條，車內還包含電動擔架床、攜帶型動力式緊急呼吸器、紫外線殺菌燈約市價50萬元的新式裝備。消防局第二大隊大隊長丁春能表示，疫情期間消防人員執行救護案件中存在著更多風險，全身防護裝備亦必須要齊全才能保護出勤同仁的安全，而疫情以來許多行業受衝擊，民宿業更是重災區，吳崇銘捐贈這150組防疫用護目鏡給消防局第二大隊同仁使用更是難得。

消防局長李明峯表示，救護案件日益增加，而執行內容時有非緊急個案，如酒醉路倒或慢性疾病患者欲至門診就醫等案件，去年台南市消防局已制定公告「臺南市消防救護車收費實施要點」，如有違反情形經「消防救護車收費審核小組」認定為應收費對象後，會另函當事人進行繳納費用，再次呼籲民眾勿濫用救護資源。

消防救護人員檢視相關救護設備。圖／下營消防分隊提供
消防救護人員檢視相關救護設備。圖／下營消防分隊提供
民宿老闆吳崇銘（中）今還捐贈150組防疫用護目鏡給消防局第二大隊同仁使用，讓消防醫護人員出勤時多一份保障。圖／下營消防分隊提供
民宿老闆吳崇銘（中）今還捐贈150組防疫用護目鏡給消防局第二大隊同仁使用，讓消防醫護人員出勤時多一份保障。圖／下營消防分隊提供

救護車 疫情 民宿

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