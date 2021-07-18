長輩接種數位落差大 嘉議員要縣長不要再當「乖寶寶」

嘉義縣老年人口比例居全國之冠，日前中央開放線上預約系統，但縣議員黃嫈珺也觀察許多長者不會操作系統，產生「數位落差」，大型接種站長者蜂擁而至，但卻因沒有預約成功致無法施打疫苗，並呼籲中央應以人口數為考量，並開放現場預約施打，消弭數位落差。

黃嫈珺指出，目前各縣市分配的疫苗數量以1922登記的數量來挑撥，越多人登記1922，該縣市獲得的疫苗數量就越多，「聽起來好像合理，但對老年人口居多的嘉義縣合理嗎？」

黃嫈珺說，嘉義縣許多民意代表、村里長都接獲許多長輩陳情電話，表示不會線上預約，更多的民眾是在第一階段的意願登記完成就以為預約成功了。

黃嫈珺拿出數據表示，東石、朴子等大型接種站每場可收600到1200人次，但許多民眾到場後才發現沒有預約成功「效果不彰」，大林和鹿草接種站甚至僅分別90及100人預約成功。

黃嫈珺批，若各鄉鎮成功預約的人數都偏低的話，那麼中央分配給嘉義縣的疫苗不就更少，疫苗施打涵蓋率大受影響，「這樣合理嗎」，直言縣長翁章梁是乖寶寶，不願對中央提出質疑，言聽計從，限縮縣府衛生局作業空間，也不會衝高嘉義縣施打率。

黃嫈珺建議中央撥補疫苗應以人口數為考量，嘉義縣的人口數是嘉義市的1.87倍，但獲撥配疫苗量僅嘉義市的1.2倍，也顯示嘉義縣在中央的心中分量實在不夠。