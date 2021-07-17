斗六人文夜市遇雨則發 老顧客外帶美食迎復市

原定7月13日微解封首日就要恢復營業的雲林斗六人文夜市，當天午後雷陣雨攪局，復業之日被迫延期，今晚終於如期開市。相隔2個多月回到攤位做生意，攤商笑得合不攏嘴，逛夜市的民眾雖然只能「買完就走」，仍澆不息大家想買美食的慾望。管委會表示試營運約有200位攤商出攤，將再滾動調整防疫措施。

副縣長謝淑亞今晚率相關單位到場稽查，謝淑亞表示，今晚湧入的消費者不少，除請管委加強廣播宣導民眾保持社交距離，也要求攤商需戴口罩及面罩，食物攤需加遮罩。

謝淑亞指出，民眾除需落實1922實名制、酒精手部消毒及戴口罩，夜市場內禁止邊走邊吃，不可內用只能外帶或外送，請民眾務必遵守規定、養成習慣。

斗六人文夜市是雲林3大夜市之一，占地7千坪，腹地廣大，人流容納數約4800人，管委會主委鄭景栓說，微解封措施均按政府指引落實，盡量做到最好，今天休市後也會通盤檢討改善，並於下一次營業時實施，希望將防疫工作做到滴水不漏。

晚間7時許雖然開始下起小雨，依然陸續有民眾到夜市外帶小吃。啾啾蛋攤商笑著說，暫停營業許久，今天終於能出攤，看到老顧客上門非常開心。

建設處表示，今晚湧現逛夜市人潮，將請管委會調整攤商擺攤的位置，拉出足夠間隔，確保消費民眾有充裕空間行走及保持社交距離排隊。