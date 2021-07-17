台南頑皮世界遊客微上揚 休園新誕生的動物寶寶超療癒
今天是疫情微解封後第一個周末，周二起重新開園的台南頑皮世界動物園，來客明顯成長，中午前就湧入了上百名遊客。園方也開放部分完成整修的區域，希望讓悶久的遊客，能在保持社交距離情況下，放鬆親近動物與自然生態。
頑皮世界動物園表示，休園期間也誕生了不少動物小寶寶。今天很多遊客是親子同遊，小朋友看到新生的黑腳企鵝、小羊、小駱駝及小羊駝，直呼療癒好可愛。
頑皮世界目前持續進行動物環境改善工程，有部分區域也在今天解封，居住在裡面的羊駝、巴貝多綿羊、迷你馬、豪豬、北非髯羊、摩弗倫羊、伊蘭羚羊、梅花鹿、驢子等十餘種動物，與遊客再次相見。
園方表示，雖然來客不及過去一成，但考量因應政府防疫規定，園內有部分設施及服務暫停，並且要持續推動動物保育理念，今天起到7月31日，現場購買全票480元或優惠票450元，免費贈送遊客限量「遊玩自在」紀念環保瓶，讓疫情期間來訪的遊客，都能帶實用紀念禮回家。
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