18歲以上嘉市民登記施打意願 可接種餘劑疫苗

嘉義市衛生局今天表示，18歲以上、尚未接種疫苗市民，至「疫苗施打意願登記與預約系統」意願登記後，可向51家指定醫療院所登記疫苗餘劑接種，若有餘劑將盡速通知前來接種。

嘉義市長黃敏惠昨天臉書直播宣布，3萬劑COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）AZ疫苗陸續到位，嘉市「全面開打」，只要18歲以上、有意願施打AZ民眾，可就近向市府指定51家醫療院所登記。

但黃敏惠語意不清造成市民誤會，以為不用上「疫苗施打意願登記與預約系統」進行意願登記，直接向醫療院所登記就能施打疫苗，造成醫療院所困擾，也引發民怨。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋今天說明，黃敏惠市長是鼓勵18歲以上、尚未接種疫苗的市民，先上預約平台登記意願後，再向嘉義市指定的51家醫療院所，登記疫苗餘劑接種，若有餘劑，醫療院所將盡速通知登記民眾前來接種。

另外，考量數位落差因素，也鼓勵不知如何上疫苗預約平台登錄但符合公費疫苗施打對象的民眾（第9類對象為18至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者及第10類對象為50至64歲成人），可以儘速至51家醫療院所登記，醫療院所會協助上網意願登記及通知施打。

廖育瑋表示，7月15日中央已撥配1萬2000劑AZ疫苗，18日還有1萬8000劑AZ疫苗抵達嘉義市。目前市民完成預約施打AZ疫苗約1萬3000人，上午各醫療院所施打情況踴躍。

嘉義市指定接種的51家醫療院所，可至「愛嘉義APP」查詢或向衛生局與衛生所詢問。