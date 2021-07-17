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迎接微解封第1個假日 雲縣劍湖山、海邊人潮現蹤
今天是微解封後的第1個周末，雲林縣劍湖山遊客園今天入園人數比微解封首日多出1倍人流，不過仍有民眾在觀望疫情變化、暫不出遊，預期8月人流應能逐漸回升；相對在台西、麥寮等海邊不乏可見遊客與釣客正在遊憩、垂釣，縣府表示目前戶外微解封「只能上山、不可下海」，請民眾稍安勿躁，暫勿至海域或海岸線，將請海巡人員加強勸導，未遵守防疫規範則會告發。
劍湖山遊客園微解封，防疫措施更嚴謹，採預約入園制度，今天早上9點開園已有幾組情侶、三五好友及親子遊客排隊等候入園，樂園經理高銘鑕表示，微解封當天是平日，人數約200多人，相隔4天，人數已經成長到約400人。
彰化遊客相約好友出遊，即便微解封也不敢邀太多人參與，這次以3人行一起安排休假來玩；桃園由雙親帶著3名小孩來玩的1家5口，趁微解封來趟暑假親子遊；苗栗1家4口說，這次是今年第2次到劍湖山玩，也是3級警戒後的第1次，全家期待很久。
樂園搭配防疫，至31日止推出陽光森呼吸購票入園499元每人送一只防護面罩，及軍警消醫護人員等防疫英雄199元優惠方案，場內人數目前降載至2500人，並設置戶外飲食區、遊具梅花座等措施，讓遊客安心遊樂。
台西、麥寮等鄉的海岸線今天出現許多遊客及釣客，來自南投的張姓釣客說，現在無法到釣場垂釣，「想說海邊空曠，又是在戶外，總可以來了吧？」因怕群聚也只敢隻身前來，但事實上規範卻到現在都還未明文開放，形同剝奪釣客的休閒樂趣。
縣長張麗善說，目前海域部分還未在現階段有條件開放範圍，「只能上山、不能下海」，除養殖業者、蚵農等工作需要的民眾可行，其他民眾則得再等等，暫時不要到海邊從事活動，等政府公告開放後再來。
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