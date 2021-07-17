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迎接微解封第1個假日 雲縣劍湖山、海邊人潮現蹤

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
來自彰化的遊客相約好友出遊，即便微解封也不敢邀太多人參與，這次3人行一起安排休假來雲林玩。記者陳苡葳／翻攝
來自彰化的遊客相約好友出遊，即便微解封也不敢邀太多人參與，這次3人行一起安排休假來雲林玩。記者陳苡葳／翻攝

今天是微解封後的第1個周末，雲林縣劍湖山遊客園今天入園人數比微解封首日多出1倍人流，不過仍有民眾在觀望疫情變化、暫不出遊，預期8月人流應能逐漸回升；相對在台西、麥寮等海邊不乏可見遊客與釣客正在遊憩、垂釣，縣府表示目前戶外微解封「只能上山、不可下海」，請民眾稍安勿躁，暫勿至海域或海岸線，將請海巡人員加強勸導，未遵守防疫規範則會告發。

劍湖山遊客園微解封，防疫措施更嚴謹，採預約入園制度，今天早上9點開園已有幾組情侶、三五好友及親子遊客排隊等候入園，樂園經理高銘鑕表示，微解封當天是平日，人數約200多人，相隔4天，人數已經成長到約400人。

彰化遊客相約好友出遊，即便微解封也不敢邀太多人參與，這次以3人行一起安排休假來玩；桃園由雙親帶著3名小孩來玩的1家5口，趁微解封來趟暑假親子遊；苗栗1家4口說，這次是今年第2次到劍湖山玩，也是3級警戒後的第1次，全家期待很久。

樂園搭配防疫，至31日止推出陽光森呼吸購票入園499元每人送一只防護面罩，及軍警消醫護人員等防疫英雄199元優惠方案，場內人數目前降載至2500人，並設置戶外飲食區、遊具梅花座等措施，讓遊客安心遊樂。

台西、麥寮等鄉的海岸線今天出現許多遊客及釣客，來自南投的張姓釣客說，現在無法到釣場垂釣，「想說海邊空曠，又是在戶外，總可以來了吧？」因怕群聚也只敢隻身前來，但事實上規範卻到現在都還未明文開放，形同剝奪釣客的休閒樂趣。

縣長張麗善說，目前海域部分還未在現階段有條件開放範圍，「只能上山、不能下海」，除養殖業者、蚵農等工作需要的民眾可行，其他民眾則得再等等，暫時不要到海邊從事活動，等政府公告開放後再來。

雲林縣劍湖山遊客園今天入園人數比微解封首日多出1倍人流，入園人數成長到400多人。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊客園今天入園人數比微解封首日多出1倍人流，入園人數成長到400多人。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊樂園微解封管制場內人數降載至2500人，並設置戶外飲食區、遊具梅花座等措施，讓遊客安心遊樂。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊樂園微解封管制場內人數降載至2500人，並設置戶外飲食區、遊具梅花座等措施，讓遊客安心遊樂。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善表示戶外微解封範圍目前「只能上山、不可下海」，請民眾稍安勿躁，暫勿至海域或海岸線活動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善表示戶外微解封範圍目前「只能上山、不可下海」，請民眾稍安勿躁，暫勿至海域或海岸線活動。記者陳苡葳／攝影
今天是微解封後的第1個周末，雲林縣台西、麥寮等海邊不乏可見遊客與釣客正在遊憩、垂釣。記者陳苡葳／攝影
今天是微解封後的第1個周末，雲林縣台西、麥寮等海邊不乏可見遊客與釣客正在遊憩、垂釣。記者陳苡葳／攝影

微解封 親子 桃園

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