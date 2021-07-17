與預期落差甚鉅...微解封首周末 嘉義各景點人潮冷清

微解封後首個周末嘉義縣知名景點太平雲梯及阿里山並位出現如預期般的人潮，受今日山區微降雨及「禁止內用」政策影響，超過三成店家閉門，連帶影養遊客出遊興致，森林遊樂區及太平雲梯褪去過往繁華，惟存三級警戒下民眾的焦躁及不安。

阿里山森林遊樂區內商店街空空蕩蕩，中正村長林孝州說，部分店家開門意願低，僅約三分之一開門，因為疫苗覆蓋率實在太低了，村民「又愛又怕被傷害」。

梅山太平雲梯人車同樣稀落，截至下午3時近入太平雲梯遊客僅約557人左右，周邊太平老街和空氣圖書館等知名景點，也才約1000人左右，與疫情前盛況大相逕庭。

太平雲梯合作社總經理張世昌表示，原本預計太平雲梯本周末單日至少會有1000名遊客，然今天山上飄著綿綿細雨，影響遊客出遊興致；受「禁止內用」政策影響，加上業者擔心外來遊客將病毒帶入，太平老街約三成店家閉門，民宿業者全不開放住宿，住房率接近0。

張世昌說，太平雲梯除落實基本防疫，也同步限載停車位至40%，僅允許60輛小客車停放，橋面控管人數至150人，他預估今明兩天入園人數都會落在600上下，對於未來幾周情況仍不樂觀，「應該要等到七月底才有辦法恢復(以往生機)」