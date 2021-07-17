嘉南二期作管制3.15億噸用水 1260名掌水工來「把關」

農田水利署嘉南管理處表示，嘉南平原110年度曾文烏山頭水庫灌區二期作灌溉面積約4萬2000公頃，其中第1至4組3年2作田區（涵蓋台南市及嘉義縣市）面積約2萬5500公頃，7月12日先實施供灌，第5至6組雙期作田區預計7月26日開始供灌。中央要求管制水量3.15億立方公尺內完成二期作供灌，將全力以赴達成目標。

農田水利署嘉南管理處表示，稻作初期供灌前20日為整田期，田間需用水量較大。嘉南管理處在灌溉用水管理方面，考量氣候變遷水資源日益困乏，每年灌溉期間均聘請1260名掌水工實施加強灌溉措施及田間精密輪灌，今年二期作1至4組整田用水量較109年每日減少10多萬立方公尺，也較原計畫通水量每日減少70萬立方公尺。

管理處指出，嘉南農地是由曾文烏山頭水庫系統舊稱嘉南大圳，採用明渠水路輸送灌溉用水，送水距離達最遠達80公里以上，水從水庫送到田間約到1日以上時間，且沿線需透過非常多處的制水閘及水門調控，用水調配牽一髮動全身，無法如自來水管路系統即時性及機動性調整，過度頻繁操作易造成水資源浪費，和雲林及高雄引溪水灌溉形式不同。

台南市最近午後雷陣雨多，市府要求多利用雨水節省農業用水，嘉南管理處說，灌溉期間如灌區大面積降雨並達一定有效降雨量，將積極檢討減水或局部間斷灌溉措施以節省水資源；另外也陸續提計畫，以「智慧化」灌溉管理，搭配逐漸老化的掌水工制度，以更精密的溉灌達到節約用水，中央也管制農業用水量，今年以3.15億立方公尺內完成二期作供灌。

曾文及烏山頭兩水庫總蓄水量3.7億立方公尺，比去年同期2億多立方公尺，蓄水多出1億多立方公尺，農業灌溉更應沒有問題。