12固定+7移動式 台南警公布安南區19處測速照相點

三級警戒期間，台南市安南區車流量相對過去減少，台南市警三分局表示，為避免駕駛人因車流量減少，導致車速隨之提高，公布安南區12處固定、7處移動式測速照相點，提醒駕駛人遵守行車速限，加強防制超速行駛，嚴加取締競速、飆車等危險駕駛行為。

第三分局表示，安南區公告固定測速照相位置計有12處：

(一) 長和路1段與館前1路口，速限50公里。

(二) 四草大道與大眾街口，速限70公里。

(三) 安明路-安中路口，速限70公里。

(四) 安明路4段1100號前，速限70公里。

(五) 安明路近北汕尾路口，速限70公里。

(六) 安明路-近大港觀海橋，速限70公里。

(七) 安吉路-安中路口，速限60公里。

(八) 安吉路1段近本原街口，速限60公里。

(九) 安吉路3段與公學路1段262巷往南450公尺處，速限60公里。

(十) 安吉路3段-公學路1段262巷前(南向) ，速限60公里。

(十一) 北安路3段396巷前，速限60公里。

(十二) 北安路4段548巷近長和街口，速限60公里。

此外，警方利用大數據統計分析，針對易肇事、超速路段規劃移動式測照勤務，採不定時、不定點方式加強速度管理，計有7處：

(一) 台江大道1段-開安路口，速限50公里。

(二) 台江大道2段，速限50公里。

(三) 台江大道3、4段，速限70公里。

(四) 府安堤頂道路，速限40公里。

(五) 海尾路，速限60公里。

(六) 安中路4段，速限50公里。

(七) 安通路6段，速限60公里 。