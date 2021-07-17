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影／微解封人少 空拍看到絕美台南山上水道和虎頭埤
微解封第一個假日周六，台南知名景點遊客不如預期，山上水道博物館只有180人，左鎮化石園區也僅100人，一般認為是民眾對疫情還有疑慮，山上水道博物館今天入園遊客有龍眼採果樂，也吸引不少親子同行，但可能天氣炎熱，一般是周六下午後或周日人潮較多；化石園區是暑期親子的熱門景點，園方推估和館內互動設施還無法使用有關，但一切還是以防疫為優先。
新化警分局因應今天微解封後第一個星期假日，一早由副分局長余豐展率行政、督察組及新化派出所等員警，在各景點及人潮聚集的市場執行實聯制稽查並以宣導標語配合大聲公宣導民眾配合政府落實防疫，並呼籲民眾注意虎頭埤、山上水道博物館、左鎮化石館入場人數管制分別為500、700、250人。
新化警分局表示，早上8點多新化老街人、車潮較平日多一些，9點左右虎頭埤入場人數110人、左鎮化石園區、山上水道博物館等，都未見大量出遊人潮，目前正值暑假，有家長帶著孩子出來「放風」，但顯然仍有疫情顧慮，微解封首日未見人潮，遊客及商家大多保守觀望，期待真正解封日到來。
新化警分局今天同時以空拍監控景點人潮及車潮，轄區新化老街、虎頭埤、山上水道博物館、左鎮化石館等景點人潮未如預期，但空拍影片可看到這些景點佔地大，因疫情及微解封遊客少，每人可坐擁廣大的綠地及湖光山色，也是疫情下的另一種享受。
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