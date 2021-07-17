全台首座議會接種站！台南市議會明天開打AZ疫苗

台南市議會將作為疫苗接種站，明天首日接種最多500劑AZ疫苗，將是全台首座議會施打站，台南市議長郭信良表示，議會是人民納稅錢所建，願意提供所有民眾使用，未來也樂意長期出借場地，與市民一起抗疫。此外，台南市將從23日起開設4大特色接種站，包括奇美博物館等，讓民眾打疫苗也可感受濃厚文化氣息。

郭信良表示，市議會日前提出願意將1樓大廳作為接種站之後，市府衛生局就派員來勘查，並決定18日在議會設置接種站。明天若圓滿順利，議會願意長期出借場地作為接種站，而且不限於假日，只要市府評估有需要，平日也可在議會設置接種站。

郭信良說，由於議會大樓是用民眾納稅錢興建而成，屬於全體市民，能在此時為民眾盡心力，議會義不容辭。

對於網路流傳「各位里長好：7月18日（星期日）上午9點至12點在議會有設施打站，不用事先預約即可施打AZ疫苗，請里長廣為宣傳，謝謝。」郭信良怒批這是假消息，居然有人刻意混淆視聽，不但可能造成秩序混亂，更會加深人民與政府的誤會衝突，請大家切勿採信，目前檢調單位已展開調查，提醒大家打疫苗都要先預約。