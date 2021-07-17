快訊

疫苗懶人包／莫德納、AZ 我該怎麼選？副作用有哪些？

微解封傳憾事 澎湖3男相約浮潛一人失蹤尋獲已溺斃

全台首座議會接種站！台南市議會明天開打AZ疫苗

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會明天將作為疫苗接種站，預計最多打500劑。記者鄭維真／攝影
台南市議會明天將作為疫苗接種站，預計最多打500劑。記者鄭維真／攝影

台南市議會將作為疫苗接種站，明天首日接種最多500劑AZ疫苗，將是全台首座議會施打站，台南市議長郭信良表示，議會是人民納稅錢所建，願意提供所有民眾使用，未來也樂意長期出借場地，與市民一起抗疫。此外，台南市將從23日起開設4大特色接種站，包括奇美博物館等，讓民眾打疫苗也可感受濃厚文化氣息。

郭信良表示，市議會日前提出願意將1樓大廳作為接種站之後，市府衛生局就派員來勘查，並決定18日在議會設置接種站。明天若圓滿順利，議會願意長期出借場地作為接種站，而且不限於假日，只要市府評估有需要，平日也可在議會設置接種站。

郭信良說，由於議會大樓是用民眾納稅錢興建而成，屬於全體市民，能在此時為民眾盡心力，議會義不容辭。

對於網路流傳「各位里長好：7月18日（星期日）上午9點至12點在議會有設施打站，不用事先預約即可施打AZ疫苗，請里長廣為宣傳，謝謝。」郭信良怒批這是假消息，居然有人刻意混淆視聽，不但可能造成秩序混亂，更會加深人民與政府的誤會衝突，請大家切勿採信，目前檢調單位已展開調查，提醒大家打疫苗都要先預約。

市府表示，23日開始將提供奇美博物館台南都會公園、台南美術館2館、台南市立圖書館永康新總館及許石音樂圖書館當做施打站點，兼顧疫苗施打量能與接種場所優質化。

台南市議會明天將作為疫苗接種站，議長郭信良表示，議會是人民納稅錢所建，願意提供所有民眾使用，未來也樂意長期出借場地，與市民一起抗疫。記者鄭維真／攝影
台南市議會明天將作為疫苗接種站，議長郭信良表示，議會是人民納稅錢所建，願意提供所有民眾使用，未來也樂意長期出借場地，與市民一起抗疫。記者鄭維真／攝影

AZ疫苗 郭信良 奇美博物館

延伸閱讀

影／憂打疫苗血栓？ 醫：染疫血栓風險遠高於疫苗

竹市預約接種AZ疫苗報到率99% 林智堅分享黃金離峰時間

張忠謀喊台灣需要疫苗 藍發言人：民進黨政府遭打臉

蘇揆認為疫苗混打需謹慎 能否混打應由專家會議再決定

相關新聞

斥資9千餘萬 嘉義新地標「民雄之眼」力拼八月底前完工

嘉義「民雄之森」景觀橋，橫跨台一線，串聯表演藝術中心、民雄鄉公所預定地、森林公園及航太中心，以平埔族菱形圖騰及民雄在地「...

台南是全糖城市？台菜教母：阻礙美食口號！快拋掉汙名

台南近年來被冠上「全糖城市」封號，讓「台菜教母」、電影「總鋪師」美食總指導黃婉玲感到惋惜與糟糕，黃婉玲說，有些人覺得南部...

全台首座議會接種站！台南市議會明天開打AZ疫苗

台南市議會將作為疫苗接種站，明天首日接種最多500劑AZ疫苗，將是全台首座議會施打站，台南市議長郭信良表示，議會是人民納...

微解封第一個假日 台南「小吃一級戰區」現排隊人龍

今天是微解封後第一個假日，號稱「小吃一級戰區」的台南市中西區國華街人潮略增，不僅騎機車隨停隨買的人數明顯增加，許多店家前...

影／黑寡婦1人包場！微解封首周末嘉市景點電影院人稀

微解封首周末，嘉義市各景點未見人潮，著名景點檜意森活村遊客三三兩兩，部分店家仍未營業，電影院各場次最多僅15人入廳觀影，...

唐鳳版疫苗平台開打第2天 這施打站預約AZ明顯減少

唐鳳版「疫苗接種預約平台」開打第2天，施打AZ疫苗，台南慈濟高中大型接種站今天預約將近1500人，一早即有民眾到場等候，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。