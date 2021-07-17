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微解封第一個假日 台南「小吃一級戰區」現排隊人龍

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市中西區國華街號稱「小吃一級戰區」，今天是微解封後第一個假日，許多店家前都出現人龍。記者鄭維真／攝影
台南市中西區國華街號稱「小吃一級戰區」，今天是微解封後第一個假日，許多店家前都出現人龍。記者鄭維真／攝影

今天是微解封後第一個假日，號稱「小吃一級戰區」的台南市中西區國華街人潮略增，不僅騎機車隨停隨買的人數明顯增加，許多店家前面也都出現排隊人龍，工作人員雙手都沒停過，有店家直呼「今天真的有差，人潮有變多」。

知名的阿松割包、金德春捲、一味品碗粿、亞德當歸鴨等接近午餐時間都大排長龍，阿松割包老闆忙得不可開交，客人一個接一個上門，他說，今天人潮增加很多，排隊民眾看起來大半都是遊客。金德春捲指，今天人真的變多，但來買的很多是騎機車停下來買完就離開，可能是在地人，希望在防疫措施做好的前提下趕快解封，大家可能悶太久了。

不過，台南觀光景點人流並沒有大幅增加，觀光旅遊局指出，13日微解封後，虎頭埤風景區每天約有2、300人，今天假日上午約350人次，不到容留人數管制；德元埤荷蘭村130人左右，其他風景區都百人以下，遠遠低於預估人數。至於文化園區部分，文化局統計，截至中午所有場館入園人數有1021人，其中山上水道博物館有172人，左鎮化石園區92人。

台南市中西區國華街號稱「小吃一級戰區」，今天人潮略為增加。記者鄭維真／攝影
台南市中西區國華街號稱「小吃一級戰區」，今天人潮略為增加。記者鄭維真／攝影

微解封 虎頭埤 文化局

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