微解封第一個假日 台南「小吃一級戰區」現排隊人龍

今天是微解封後第一個假日，號稱「小吃一級戰區」的台南市中西區國華街人潮略增，不僅騎機車隨停隨買的人數明顯增加，許多店家前面也都出現排隊人龍，工作人員雙手都沒停過，有店家直呼「今天真的有差，人潮有變多」。

知名的阿松割包、金德春捲、一味品碗粿、亞德當歸鴨等接近午餐時間都大排長龍，阿松割包老闆忙得不可開交，客人一個接一個上門，他說，今天人潮增加很多，排隊民眾看起來大半都是遊客。金德春捲指，今天人真的變多，但來買的很多是騎機車停下來買完就離開，可能是在地人，希望在防疫措施做好的前提下趕快解封，大家可能悶太久了。